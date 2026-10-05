vivo 9.020 mAh Bataryalı Telefon Tanıttı! 90W Hızlı Şarja Sahip
vivo Y600k Turbo'nun özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, yüksek batarya kapasitesine sahip Android telefon neler sunuyor? İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- vivo Y600k Turbo'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 2.799 yuan fiyat etiketi belirlendi.
- 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık sunuyor.
- Telefonda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi, 12 GB RAM, 256 GB depolama, 9.020 mAh batarya, 90W hızlı şarj, 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 8 megapiksel ön kamera mevcut.
vivo yeni bir Android telefon tanıttı. Böylece Y600k Turbo'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. 12 GB RAM ile birlikte gelen telefon, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Bu arada cihaza Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor.
vivo Y600k Turbo'nun Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6,83 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 5000 nit
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Batarya: 9.020 mAh
- Hızlı Şarj: 90W
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 8 MP
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları
vivo Y600k Turbo'nun Ekran Özellikleri Neler?
6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 120Hz akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değer.
vivo Y600k Turbo'nun İşlemcisi Nasıl?
Telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alıyor. İşlemcide 2.7 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.
vivo Y600k Turbo'nun Kamera Özellikleri Neler?
vivo Y600k Turbo'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğüdne kamera yer alıyor. Bu arada vivo Y600i'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.
vivo Y600k Turbo Türkiye'de Satılacak mı?
Türkiye'de şu anda vivo Y31, vivo Y29, X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y600k Turbo'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
vivo Y600k Turbo'nun Fiyatı Ne Kadar?
Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelen vivo Y600k Turbo'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 2.799 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 20.541 TL'ye denk geliyor.
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Editörün Yorumu
vivo Y600k Turbo'nun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu arada yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi sağlaması. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.