Devlet Desteği: Apple'dan İndirimli iPhone ve Mac Hamlesi!

2025 yılında Çin ana karasında akıllı telefon sevkiyatları düşüş gösteren tek büyük üretici olan Apple, Çin’in ulusal dijital ürün sübvansiyon programına kendi satış kanalları üzerinden katıldı. Bu kapsamda Pekin ve Şanghay’daki kullanıcılar iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac modellerinde devlet destekli indirimlerden yararlanabilecek.

Apple, Çin’de Devlet Desteği ile İndirimli iPhone ve Mac Sunuyor!

Şanghay’daki Apple müşterileri, sekiz Apple perakende mağazasından birini ziyaret ederek uygun cihazları satın alabilirken; Pekin’de yaşayanlar, Apple’ın çevrimiçi mağazası üzerinden indirimlerden faydalanabiliyor.

Program belirli Apple ürünlerinde 2.000 yuana (yaklaşık 278 $) kadar sübvansiyonlar sunuyor ve uygunluk kriterleri ürün türü ve fiyatına göre belirleniyor. 6.000 yuanın (yaklaşık 835 $) altındaki cihazlar, 500 yuanla sınırlı olmak üzere %15 indirim alırken, Mac'ler gibi yüksek değerli ürünler daha büyük bir indirime hak kazanıyor.

Daha önce Apple ürünleri, sübvansiyon programı kapsamında yalnızca JD.com ve Alibaba’nın Taobao gibi üçüncü taraf platformlar üzerinden satın alınabiliyordu. Şimdi ise Apple’ın kendi mağaza ve web sitesi de doğrudan programa dahil edilmiş oldu.

Apple'ın Çin telefon pazarında kan kaybetmesinin aksine Xiaomi ve Huawei önemli derecede büyümeyi başardı. Apple’ın bu adımı, sertleşen iç rekabet ortamında satışları canlandırma amaçlı bir hamle olarak yorumlanıyor.