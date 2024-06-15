Apple Büyük Bir Davayla Karşı Karşıya: Çalışanlara Cinsiyet Ayrımcılığı Yapılıyor İddiası!

Kaliforniya'da Perşembe günü açılan toplu dava, Apple'ın kadın çalışanlarına benzer işlerde erkeklerden daha az ödeme yaptığı ve terfi süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığı yaptığını iddia ediyor.

Justina Jong ve Amina Salgado isimli iki eski Apple çalışanı tarafından açılan dava, Apple'ın 2020-2024 yılları arasında mühendislik, pazarlama ve AppleCare bölümlerinde kadınlara düşük ücret ödediğini ve Kaliforniya istihdam yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Dava Apple'a Yönelik Ciddi İddialar İçeriyor

Jong, benzer işlerde çalışan erkek meslektaşının kendisinden 10.000 dolar civarında daha fazla kazandığını öğrendiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtiyor. Salgado ise yıllardır maaşının fazlasıyla düşük olmasından şikayet ediyor ve Apple'ın bu konuda yaptığı iç soruşturmaların sonuçsuz kaldığını ifade ediyor.

Dava, Apple'ın performans değerlendirme sisteminin erkekleri ödüllendirdiği ve kadınları cezalandırdığı iddiasını da içeriyor. Jong, bir meslektaşının cinsel tacizine uğradığını ve Apple'ın bu durumu yeterince ele almadığını söylüyor. Bu deneyimin kendisine ciddi duygusal sıkıntılar yaşattığını belirtiyor.

Davacıların avukatları, Apple'ın kadın çalışanlarına karşı ayrımcılık yaptığını ve bu durumun maaş farkını giderek büyüttüğünü iddia ediyor. Davanın davacıların lehine sonuçlanması durumunda Kaliforniya'daki 12.000'den fazla mevcut ve eski kadın çalışan, geriye dönük ödeme alabilirler.

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