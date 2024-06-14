iOS 18'in Yeni Özelliği Siri'yi Gereksiz Hale Getirecek!

Apple, Siri aracılığıyla sesli komutlarla kısayolları başlatma ve işlemleri gerçekleştirme imkanını geliştirmek için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Geçmişte, kullanıcıların karmaşık komutlar kullanması ve cihaz kilitliyse Siri'yi etkinleştirmek için kilidi açmaları gerekiyordu.

Şimdi ise Apple, iOS 18 güncellemesi ile kayıtlı kısayollara daha hızlı ve kolay erişim imkanı sağlayacak Vokal Kısayolları özelliğini tanıttı. Bu yenilik, kullanıcılara, önceden tanımladıkları özel bir kelimeyi söyleyerek istedikleri kısayolu anında başlatma imkanı sunacak. Ancak, bu kadarıyla bitmiyor, işte ayrıntılar…

iOS 18 ile Gelecek Vokal Kısayolları Özelliği Nedir?

Aslında kullanıcılara çok yabancı bir özellik değil ancak kolaylık sağlayacak yenilikleri bulunuyor. Apple’in Vokal Kısayolları özelliğiyle iPhone ve iPad kullanıcıları, kısayolları başlatmak için Siri'nin anlayabileceği özel ifadeler tanımlayabilecekler.

Örnek verecek olursak, belirli bir uygulamayı yalnızca adını söylemek dışında başlatabilecek ya da daha önce kısayol olarak kaydedilen işlemleri kaldığı yerden devam ettirmek için daha net ifadeler kullanılacak.

Ayrıca, artık Vokal Kısayollarını kullanmak için “Siri” veya “Hey Siri” demenize gerek kalmayacak ve özellik cihazınız kilitliyken bile çalışacak.

Böylece Vokal Kısayol sayesinde Apple, sesleri ve kullanıcılara özel ifadeleri kullanarak cihazın kontrolünü daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor.