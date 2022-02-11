Apple Classical Klasik Müzik Severlere Neler Sunacak?

Apple, Android için yayınlanan Apple Music beta sürümündeki kod satırlarının olası bir adı ortaya çıkarmasından sonra, klasik bir müzik akışı uygulaması başlatmanın eşiğinde: Apple Classical. Uygulama, uyumlu bir parçayı doğrudan optimize edilmiş hizmette açma özelliğine sahip olacak. Uygulama geniş bir tür yelpazesini kapsayan Apple Music'in aksine, özellikle klasik müzik severlere hitap edecek. Peki siz konusu uygulama kullanıcılarına neler sunacak? İşte detaylar!

Apple Classical Bizlere Neler Sunuyor?

Kod gelecekteki olası özellikleri işaret ediyor olsa bile Google bu özellikleri hiçbir zaman yayınlamayabilir. Bu yüzden Android kullanıcıları için daha farklı bir deneyim söz konusu olabilir. Bu nedenle, bir uygulamanın beta sürümü her zaman piyasaya sürüleceğinin garantisi değildir, ancak Apple'ın klasik müzik için bağımsız bir uygulama başlatmayı planladığını zaten biliyorduk.

2021'de teknoloji devi, klasik müzik akışı uygulaması Primephonic'i satın aldı ve Apple Music abonelerine Primephonic çalma listeleri ve özel ses içeriği sunmayı planladığını söyledi. Teknoloji devi tarafından yapılan bir basın açıklamasına göre, Apple Music aboneliğine sahip klasik müzik hayranları, besteci ve repertuara göre arama yapma yeteneği ve daha ayrıntılı klasik müzik meta verileri de dahil olmak üzere "Primephonic'in en iyi özelliklerini" alacaklar.

Bu kod satırlarının gerçekten Apple'ın klasik müzik uygulamasına karşılık gelip gelmediğini öğrenmek için çok fazla beklememiz gerekmeyebilir. Bir sonraki Apple etkinliğinin iPhone SE 3, iPad Air 5 ve hatta belki de yeni bir Mac'i tanıtacağı 8 Mart'ta gerçekleşeceği söyleniyor. Apple henüz bu söylentiyi doğrulamadı, ancak Bloomberg olayla ilgili raporunda "konu hakkında bilgisi olan kişilerden" bahsederek 8 Mart tarihini işaret etti.

AirPods Pro 2'yi bir sonraki Apple etkinliğinde görmemiz de mümkün - ancak duyduğumuz tüm söylentiler, şirketin bir sonraki gürültü önleyici kulakiçi kulaklıkları için 2022'nin sonlarına ait bir çıkış tarihine işaret ettiğinden, bu daha az olası bir ürün lansmanı olacaktır. AirPods Pro 2 bekleyenler bir sonraki etkinliklere gözünü dikebilir.

Zaten Apple Music'te yayınlanabilecek çok miktarda klasik müzik var, bu yüzden şirketin neden bir müzik türü için tamamen bağımsız bir hizmet yaratma zahmetine girdiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bunun sebebi oldukça basit. Bir akış hizmetinde klasik müzik aramak, diğer müzik türlerinden biraz daha karmaşıktır. Eserler yüzlerce farklı orkestra veya müzisyen tarafından kaydedilebilir, bu da tam olarak istediğiniz kaydı bulmanızı zorlaştırır.

Apple Classical besteci, repertuar ve diğer meta veri parçalarına göre arama yapmayı kolaylaştırırsa, kullanıcı deneyimi büyük ölçüde gelişmiş olacaktır.

Ayrıca eski klasik eserlerin diğer türlerden farklı bir şekilde kategorize edildiği gerçeği de var. Birçok bestecinin repertuarları, bireysel bestelerin tanımlanmasına izin veren opus numaralandırma sistemi aracılığıyla kataloglanmıştır - ancak bu sistem evrensel olmaktan uzaktır ve birçok besteci bunu yalnızca bazı çalışmaları için kullanır. Mesela Mozart'ın besteleri Köchel kataloğuna göre sıralanır ve her esere kendi K numarası verilir.

Apple'ın Primephonic'i satın alması, müzik akışı hizmetinin daha geniş bir kitleye hitap etmesine yardımcı olacaktır. Şimdiye kadar Apple, radyo hizmetlerini Apple One ile yeniledi, kayıpsız ses desteğiyle müzik tutkunlarını rahatlattı. Apple Classical, Apple Music'in sonik hakimiyet arayışındaki bir sonraki adımı olacaktır ve bu kadar geniş ve karmaşık bir türü erişilebilir kılacak kadar kapsamlıysa, Spotify'ı gölgede bırakabilir ve gezegendeki en iyi müzik akışı hizmeti olabilir.

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