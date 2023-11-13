Apple'dan Daha Büyük iPad Air Sürprizi: Gelecek Yıl Birçok Yeni iPad Görebiliriz!

Son haftalarda Apple'ın 2024 yılında yeni iPad'ler için neler planladığına dair pek çok söylenti vardı ve şimdi listeye eklenecek yeni bir sızıntı daha var.

Yeni sızıntı, Apple'ın en güvenilir duyumcularından biri olan analist Ming-Chi Kuo'dan geldi. Kuo'ya göre 10.9 inç ve 12.9 inç iPad Air'in 2024 yılının ilk çeyreğinde seri üretime geçmesi planlanıyor.

Apple'ın bu alandaki piyasaya sürdüğü son model 2022 yılındaki iPad Air'di. Kuo'ya göre bahsi geçen iPad Air'de kullanılan ekran teknolojisi 12,9 inçlik modelde değiştirilecek.

Daha Büyük Ekranlı iPad Air'den Neler Bekleniyor?

Mini-LED eklenmeyecek olsa da daha büyük tablet oksit arka panele sahip olacak ve bu, 12,9 inç mini-LED iPad Pro'dakiyle aynı ve esasen daha az güç kullanımı (dolayısıyla daha iyi pil ömrü) ve üstün performans anlamına geliyor.

Kuo, yeni iPad Air'lerin içinde kullanılacak işlemci hakkında herhangi bir ayrıntı vermezken (mevcut iPad Air'ler Apple M1 ile çalışıyor), iPad Pro'ların da 2024 yılında yenileneceğini ve M3 işlemcilerle geleceğini iddia ediyor.

Görünüşe göre iPad Pro'lar (daha önce söylendiği gibi) mini LED'den OLED teknolojisine geçiş yapacak, bu da daha iyi kontrast ve parlaklık anlamına gelecek ve elbette tabletlerde belli başlı fiyat artışları görmemiz de muhtemel.

Kuo, bahsi geçen tabletlerin üretiminin 2024'ün ilk çeyreğinin sonlarında ya da ikinci çeyreğinde başlayacağını ve bunları yılın ikinci yarısında (başlangıçta düşünülenden daha geç) çıkması planlanan iPad mini 7'nin izleyeceğini söylüyor.

Görünüşe göre gelecek yıl iPad'ler için oldukça hareketli geçecek. Peki sizin yeni iPad'lerden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.