Apple, En Deneyimli Mühendisini Kaybetti: Artık Rivian İçin Çalışacak!

Apple, bünyesinde çalışan ve deneyimli bir isim, Rivian Automotive Inc. şirketine geçerek bir başka üst düzey ayrılığa işaret ediyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Doug Novotney, Cuma günü meslektaşlarını ayrılışından haberdar etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen kişiler, Novotney'in elektrikli SUV ve kamyonet üreticisi Rivian'da araç programlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olacağını ve İcra Kurulu Başkanı RJ Scaringe'ye rapor vereceğini söyledi.

Donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı olan Novotney, Apple'da neredeyse 25 yıl geçirdi ve iPod, iPhone, Apple Watch ve daha birçok nesilde çalıştı.

Doug Novotney, Apple’ın Project Titan Ekibinde de Çalışmıştı

Bloomberg'in haberine göre Apple'ın deneyimli isimlerinden Doug Novotney, Rivian'da yeni bir görev için şirketten ayrılıyor. Novotney bu ay Rivian'dan ayrılan ikinci Apple yöneticisi oldu.

Bu ayın başlarında Apple'ın ürün, mobilite ve otomobil hizmetleri başkanı Jonas Reinke'nin Rivian'a ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı olarak katılmak üzere Apple'dan ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Bloomberg'in haberine göre Novotney Rivian'da araç programlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olacak ve doğrudan CEO RJ Scaringe'e rapor verecek. Cuma günü ayrıldığını duyuran bir notta Novotney şunları yazmıştı:

“Bizim en iyi yaptığımız şey harika ürünler yapmaktı. iPod'dan iPhone'a, iPad'den Watch'a ve çok daha fazlasının geliştirildiği pek çok harika ekibin bir parçası olduğum için çok şanslıyım. Apple benim hayatımdı ancak artık yoluma devam etme ve yeni bir dizi ürünün hayata geçirilmesine yardımcı olma zamanı geldi.”

Novotney iPod, iPhone, iPad ve Apple Watch gibi ürünler üzerindeki çalışmalarının yanı sıra Apple'ın Project Titan elektrikli otomobil ekibinde de çalışmıştı. Bugünkü rapora göre Novotney son olarak "bazıları robotik ve yapay zeka alanlarında olmak üzere geleceğin ev cihazlarının geliştirilmesinden sorumlu üst düzey bir yönetici" oldu.

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