Rivian Avrupa’ya Açılıyor: İlk Elektrikli Minibüsleri Teslim Etti

Amazon bugün yapmış olduğu açıklamada, Rivian'dan alınan elektrikli minibüsleri piyasaya sürmeye başladığını belirtti. Bu teslimat elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ilk ticari minibüs sevkiyatı olacak.

Rivian Elektrikli Minübüsleri Artık Avrupa'da

Rivian'ın Avrupa'daki ilk teslimatı, EV girişiminin başlamasından birkaç ay sonra gerçekleşti. İlk olarak 300 adet minübüsle başlayacak elektrikli minübüsler önümüzdeki haftadan itibaren Berlin, Münih ve Düsseldorf’ta kullanılmaya başlanacak. Amazon ülke müdürü Rocco Bräuniger yaptığı açıklamada, "Amazon, 2040 yılına kadar net sıfır karbona ulaşmayı taahhüt ediyor ve teslimatla ilgili emisyonlarımızı azaltmak bu hedefin kritik bir parçası" dedi.

Geçen sene Almanya'da elektrikli minibüsler ve e-kargo bisikletleriyle 45 milyondan fazla paket teslim ettiklerini belirten Bräuniger, Rivian'ın bu yeni eklemeleri, paketleri daha sürdürülebilir bir şekilde ve daha fazla müşteriye ulaştırmamıza yardımcı olacak." dedi.

Mart ayında Rivian'ın, diğer ticari müşterilerinin taleplerine karşılık verebilmek için talep konusunda Amazon ile görüşmelere başladığı bildirilmişti.

Rivian minibüslerini geçen yaz ABD'de dağıtmaya başladı ve halihazırda piyasada 3.000'den fazla Rivian bulunuyor. Amazon, 2030 yılına kadar Rivian'dan 100.000 kamyonet sipariş talebinde bulundu.