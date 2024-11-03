Apple, Son Bir Yılda Herhangi Bir Cihaz Satmadan 100 Milyar Dolar Gelir Elde Etti!

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Apple ile ilgili ilginç bir istatistik gündem oldu. Şirketin, geçtiğimiz son bir yılda yalnızca dijital servisleri üzerinden 100 milyar dolara yakın bir gelir elde ettiği gün yüzüne çıktı. Detaylar haberde.

Apple, 2024'te Ücretli Dijital Servislerinden Tarihi Bir Kazanç Sağladı

Hemen hemen hepimizin yakından tanıtığı büyük teknoloji firmaları, son yıllarda daha öncesinde ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunduğu bazı dijital servis ve hizmetlerinden kazanç elde etmeye başladı. Bu firmaların başında gelen Apple, reklamlar, iCloud, ApplePay ve Apple TV+ başta olmak üzere yüzlerce dijital hizmetini adeta farklı bir boyuta taşıyarak bu yolan astronomik bir gelir elde etmeyi başardı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, Apple yılın üçünü çeyreğinde dijital hizmetleri üzerinden yaklaşık 25 milyar dolar kazanç sağladı. Şirket, böylece 2024 yılında yüzde 12'lik bir büyüme ile söz konusu alanda 100 milyarı doları aşan bir gelir elde etmeyi başardı. Dijital servisler, sağladığı bu kazanç ile birlikte 2024'te Apple'ın iPhone modellerinin ardından en çok gelir elde ettiği alan olma unvanını kazandı.

Hazırlanan diğer finansal raporlar da şirketin dijital servis ve hizmetlerinin başarısını ortaya koydu. Öyle ki Apple’ın servis birimini, gelir hacmi açısından 500 büyük şirketin yer aldığı Fortune 500 listesine dahil ettiğimizde kendisini tek başına 40. sıraya yerleştirebiliyoruz.

Dijital servislerin bu denli büyük bir gelir sağlamasının arkasında ise bu hizmetlerin oldukça yüksek oranlardaki kar marjları yatıyor. Verilere göre Apple'ın servis birimi yüzde 74 gibi yüksek bir brüt kar marjına sahip. Şirketin tüm birimlerinin bu alanda ortalama yüzde 46.2 gibi orana ev sahipliği yaptığını belirtelim.

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