iPhone’da Devrim: Fiziksel Tuşlar Tarihe Karışıyor!

Apple'ın iPhone modellerinde fiziksel düğmeleri kaldırarak yerine dokunsal düğmeler geliştirdiği yönünde bugüne kadar birçok söylenti ortaya çıktı ancak şu ana kadar gerçeğe dönüşen olmadı. Yeni bir söylentiye göre Apple dokunsal düğme geliştirme çalışmalarını yeniden başlattı. Üstelik bu kez sadece iPhone'lara odaklanmayacak. Apple Watch ve iPad'ler projeye dahil edildi.

Apple Dokunsal Düğmeler Geliştiriyor: iPhone, iPad ve Apple Watch!

Sürekli aynı konunun gündeme gelmesi Apple'ın bu alanda iyi ya da kötü bir şeyler yapmaya çalıştığını doğruluyor. Fiziksel düğmelerden dokunsal düğmelere geçişin avantajlarının daha fazla olduğu söyleniyor.

Fiziksel bir düğme kullanılmayacağı için mekanik aşınmalar minimuma inecek ve hatta düğme hareket etmediği için sıfıra inmiş olacak. Ayrıca bu düğmeler hafif, sert, kısa ve uzun dokunmaları rahatça algılayabildiği için bu düğmelere birden fazla işlev atamak mümkün olacak.

Apple'ın hali hazırda piyasada olan iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde bu düğmeleri kullanacağı söyleniyordu ancak iPhone 17 serisinde de görmeme ihtimalimiz yüksek. Bunun sebebi ise yanlış dokunma sorununun henüz çözülememiş olması.

Apple iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için bu düğmelere yanlışlıkla dokunmaların önüne geçmesi gerekiyor. Bunun için nasıl bir teknik geliştirildiği ise henüz bilinmiyor.