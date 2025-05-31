iPhone 17'yi Bekleyenlerin Canını Sıkacak Gelişme!

Son günlerde iPhone 17 serisi ile alakalı dikkat çekici haberler ortaya çıkıyor. iPhone 16 serisinde Pro modellerin ekran boyutunu artıran Apple'ın standart iPhone 17'nin ekran boyutunu 6.1 inçten 6.27 inç seviyesine çıkaracağına dair haberleri sizlerle paylaşmıştık.

iPhone 17, iPhone 16 İşlemcisi Kullanabilir!

Ekran boyutunun artacağına dair haberler birçok kullanıcıyı heyecanlandırdı çünkü standart modeller ile Pro modeller arasındaki farkın daha da azaltacağı düşüncesi ortaya çıktı. Ancak durum pek öyle görünmüyor.

GF Securities analisti Jeff Pu'nun paylaştığı yeni bir araştırma notuna göre, iPhone 17 gücünü Apple A18 işlemciden alacak ve 8 GB RAM'e sahip olacak. Böyle bir konfigürasyonun olması herkesi şaşırtır çünkü iPhone 16 ile aynı donanıma sahip olacağı anlamına geliyor.

Bu bağlamda iPhone 17'nin sadece biraz daha büyük bir iPhone 16 olacağını söyleyebiliriz. Bazı kaynaklar iPhone 17'nin RAM kapasitesinin artırılacağını söylemişti ancak bu gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Eğer bu iddialar doğru çıkarsa yani iPhone 17 hali hazırda iPhone 16'da kullanılan işlemciden güç alırsa kullanıcıların vereceği tepki büyük bir merak konusu olacak. Çünkü iPhone 17 serisindeki diğer modellerin Apple A19 / A19 Pro işlemcilerden güç alması bekleniyor.

RAM'in ise 12 GB seviyesinde olacağı dile getiriliyor. Sektördeki bazı isimler Apple'ın bu hamlesinin insanları daha pahalı ve şirket için daha karlı olan Air, Pro ve Pro Max modellerine yönlendirme çalışması olduğunu söylüyor.