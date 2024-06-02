Apple, Dolandırıcıların Kurbanı Oldu: 12 Milyon Dolarlık Büyük Zarar!

Apple'ın sahtekarlıkla karşı karşıya kalması, beş kişilik bir suç şebekesinin 12.3 milyon dolarlık bir dolandırıcılık düzenlemesinin ardından ortaya çıkmasıyla sonuçlandı.

16.000 sahte iPhone ve iPad cihazları çeşitli Apple Store'lara götürülerek Apple Store çalışanları tarafından gerçek iPhone ve iPad cihazlarıyla değiştirildi.

Apple'ı Çaresiz Bırakan Dolandırıcılık

Sahte iPhone ve iPad cihazları işlevsizdi ve Apple Store çalışanları tarafından gerçek iPhone ve iPad'lerle değiştirildikten sonra, gerçek Apple ürünleri ülke dışına çıkarılıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Martin Estrada, "Sanıkların, Apple'ın müşteri hizmeti politikalarından yararlanarak 12 milyon doların üzerinde malı çalmakla suçlandığını belirtti. Şirketler müşteri ihtiyaçlarına duyarlı oldukları için mağduriyet ve dolandırıcılığa uğramamalıdır ve bu federal suçlamalar, ofisimizin dolandırıcılık yapanları ortaya çıkarmak ve kovuşturmak için kararlı eylem alacağına dair bir mesaj gönderiyor." dedi.

Yang Song, Junwei Jiang, Zhengxuan Hu, Yushan Lin ve Shuyi Xing adlı beş Çin vatandaşı tutuklandı ve şimdi kimlik hırsızlığı, sahte malları ticaretle suç ortaklığı ve tel dolandırıcılığı ve posta dolandırıcılığı komplosu suçlamalarıyla karşı karşıya.

Suçlu bulunmaları durumunda, suç ortaklığı suçlamaları için her biri için 20 yıl ve kimlik hırsızlığı için en fazla iki yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacaklar. Bu planın işe yaraması için çete, Çin'de bulunan çetenin diğer üyeleriyle birlikte çalışmayan sahte iPhone ve iPad cihazlarını Güney Kaliforniya'nın çeşitli yerlerine gönderilmesi için komplo kurdu.

Fake cihazlar, halen garanti kapsamında olan gerçek Apple ürünlerine ait kimlik numaralarıyla eşleşiyordu. Sanıklar, Beverly Hills, Northridge ve Rancho Cucamonga gibi Güney Kaliforniya'daki 10'dan fazla Apple Mağazası'na sahte cihazları iade etti. Hileli cihazların gerçek modellerle değiştirilmesi, bazı günlerde çetenin 10'dan fazla Güney Kaliforniya Apple Mağazası'nı ziyaret etmesiyle gerçekleşti.

Benzer bir dolandırıcılık, 2019'da üç kardeşin, 10.000 sahte iPhone ve iPad cihazını Çin'den ithal ettiği ve bunları ABD ve Kanada'daki Apple Store'larına gerçek iPhone ve iPad cihazlarıyla değiştirdiği iddia edildiğinde ortaya çıkarılmıştı.

Üç kardeşten ikisi 41 ay hapis cezasına çarptırılırken, 6.1 milyon dolarlık dolandırıcılığın arkasındaki üçüncü kardeş, bu yılın Mart ayında 51 aylık bir hapis cezasına çarptırıldı.