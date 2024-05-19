Apple’ın Dolandırıcılıkla Mücadelesi: Kullanıcılarını Milyon Dolarlık Kayıptan Koruyor!

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte dijital dolandırıcılık gibi yeni kavramlar hayatımıza girdi ve bununla en çok başa çıkanlardan biri olan Apple, son üç yılda App Store kullanıcılarını 7 milyar doların üzerinde dolandırıcılıktan korudu.

Geçen yıl, teknoloji devi 1,8 milyar dolardan fazla şüpheli işlemi engelledi. Aynı süreçte 14 milyondan fazla çalıntı kredi kartı ve 3,3 milyon hesabın App Store'da işlem yapmasını önledi.

Apple, yalnızca App Store'daki satın alma işlemleri için ödeme yapmak amacıyla yapılan dolandırıcılık girişimlerini engellemedi, aynı zamanda sahte uygulamaların App Store'da listelenmesine de son verdi.

Apple Kullanıcılarını Dolandırıcılıktan Nasıl Koruyor?

Geçen yıl, Apple'ın 1,7 milyondan fazla uygulama başvurusunu reddetmesinin ardında yatan nedenler, gizlilik, güvenlik ve içerik standartlarını karşılamamasıydı. Ayrıca, 248.000'den fazla App Store listesi isteği, spam veya yanıltıcı uygulamaları önlemek için Apple tarafından engellendi.

Apple, App Store'da listelenen 38.000'den fazla uygulamanın 'gizli veya belgelenmemiş özelliklere' sahip olmasına izin vermedi. Ayrıca, 375.000'den fazla uygulama gizlilik ihlalleri nedeniyle reddedildi. Özellikle tehlikeli olanlar, zararsız gibi görünen ancak daha sonra kötü amaçlı hale gelen uygulamalardı.

Apple, dolandırıcılıkla ilgili şunları dile getiriyor: "Kötü niyetli kişiler, potansiyel riskli uygulamaları zararsız gibi göstermek için aldatıcı yöntemler kullanıyor. Geçen yıl boyunca, Uygulama İncelemesi, başlangıçta zararsız ürünler gibi sunulan uygulamaların daha sonra korsan film platformlarına, yasa dışı kumar uygulamalarına veya sahtekar kredi kuruluşlarına dönüştüğü birçok örnek tespit etti."

Apple'ın Uygulama İncelemesi, kullanıcılar tarafından 'Sorun Bildir' özelliğiyle rapor edilen sahte veya kötü niyetli uygulamalara karşı sıkı bir mücadele veriyor. Bu tür uygulamalar hızla App Store'dan kaldırılıyor ve geliştiriciler, Apple Geliştirici Programından atılma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

App Store'un ziyaretçileri, bir uygulamanın derecelendirmeleri ve incelemeleri üzerinden satın alma kararları alırken, kötü niyetli aktörlerin şüphesiz bir hedefi haline geliyorlar. Apple, 2023 yılında 1,1 milyardan fazla derecelendirme ve incelemeyi değerlendirerek, yaklaşık 152 milyon sahte derecelendirme ve incelemeyi App Store'dan kaldırdı.

Apple, sadece App Store'daki dolandırıcılıkla mücadelede ne kadar etkili olduğunu göstermekle kalmıyor, aynı zamanda uygulama yüklerken veya App Store'dan içerik satın alırken güvende olmanızı sağlamak için sistemlerine güvendiğinizi vurguluyor.