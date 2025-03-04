Apple'ın En Güçlü 10 Ürünü Açıklandı! iPhone 16 Serisi İlk 5'te Değil

AnTuTu, 2025 yılının şubat ayına dair bir rapor paylaştı. Bu rapor ile birlikte en güçlü Apple ürünleri belli oldu. Listenin çok büyük bir kısmını iPad'ler oluşturdu. İlk 10'da yalnızca bir iPhone modelinin yer alması ise dikkat çekti.

iPad Pro 2024 (11 inç), listenin ilk sırasında yer alarak önemli bir başarının altına imza attı. Gücünü M4 işlemcisinden alan tablet 2 milyon 551 bin 695 puan aldı. Bu tableti 1 milyon 727 bin 677 puan ile iPad Pro 2024 (13 inç) takip etti.

iPad Pro 6 (12,9 inç) üçüncü sırada konumlandı. M2 işlemcisine sahip olan tabletin 2 milyon 141 bin 104 puan aldığı açıklandı. Dördüncü sırada ise 2.005.517 puan ile iPad Air 2024 (13 inç) bulunuyor. 1.976.491 puan puan alan iPad Pro 4 (11 inç) beşinci sırada yer aldı.

Altıncı sırada 1.953.117 puan ile iPad Air 2024 (11 inç), yedinci sırada ise 1.822.046 puan ile iPad Pro 5 (12,9 inç) konumlandı. Listeye yalnızca iPhone 16 Pro girebildi. Bu iPhone modeli 1.727.677 puan ile 10. sırada bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Apple Ürünleri (Şubat 2025)