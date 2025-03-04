Apple'ın En Güçlü 10 Ürünü Açıklandı! iPhone 16 Serisi İlk 5'te Değil
AnTuTu tarafından paylaşılan liste ile birlikte şubat ayının en güçlü Apple ürünleri belli oldu. İşte şaşırtan listeye dair detaylar!
AnTuTu, 2025 yılının şubat ayına dair bir rapor paylaştı. Bu rapor ile birlikte en güçlü Apple ürünleri belli oldu. Listenin çok büyük bir kısmını iPad'ler oluşturdu. İlk 10'da yalnızca bir iPhone modelinin yer alması ise dikkat çekti.
iPad Pro 2024 (11 inç), listenin ilk sırasında yer alarak önemli bir başarının altına imza attı. Gücünü M4 işlemcisinden alan tablet 2 milyon 551 bin 695 puan aldı. Bu tableti 1 milyon 727 bin 677 puan ile iPad Pro 2024 (13 inç) takip etti.
iPad Pro 6 (12,9 inç) üçüncü sırada konumlandı. M2 işlemcisine sahip olan tabletin 2 milyon 141 bin 104 puan aldığı açıklandı. Dördüncü sırada ise 2.005.517 puan ile iPad Air 2024 (13 inç) bulunuyor. 1.976.491 puan puan alan iPad Pro 4 (11 inç) beşinci sırada yer aldı.
Altıncı sırada 1.953.117 puan ile iPad Air 2024 (11 inç), yedinci sırada ise 1.822.046 puan ile iPad Pro 5 (12,9 inç) konumlandı. Listeye yalnızca iPhone 16 Pro girebildi. Bu iPhone modeli 1.727.677 puan ile 10. sırada bulunuyor.
AnTuTu'ya Göre En Güçlü Apple Ürünleri (Şubat 2025)
- iPad Pro 2024 (11 inç): 2.551.695 puan
- iPad Pro 2024 (13 inç): 1.727.677 puan
- iPad Pro 6 (12,9 inç): 2.141.104 puan
- iPad Air 2024 (13 inç): 2.005.517 puan
- iPad Pro 4 (11 inç): 1.976.491 puan
- iPad Air 2024 (11 inç): 1.953.117 puan
- iPad Pro 5 (12,9 inç): 1.822.046 puan
- iPad Pro 3 (11 inç): 1.772.055 puan
- iPad Air 5: 1.739.578 puan
- iPhone 16 Pro: 1.727.677 puan