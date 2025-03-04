Bu Telefonun Tüm Özelliklerini Kullanmak İçin Her Ay Para Ödeyeceksiniz

Akıllı telefon bağımlılığı her geçen gün biraz daha artıyor. Günümüzde 7'den 70'e pek çok kişi günün önemli bir kısmını telefon ekranına bakarak geçiriyor. Bu durum pek çok kişi için olumsuzluklara neden olsa da özellikle genç yaştaki bireyleri daha kötü etkiliyor.

Daha ilkokul çağındaki çocuklarda bile telefon bağımlılığına ve buna bağlı problemlere rastlamak mümkün. HMD'nin yeni telefonu Fusion X1 ise bunu önlemeyi ve ailelere çocuklarının teknolojiye erişimi üzerinde daha fazla kontrol vermeyi hedefliyor. Ancak ufak bir problem var; HMD'nin Fusion X1'ini kullanmak için sadece satın almak yetmiyor.

Fusion X1'i Kullanmak için Her Ay Para Ödeyeceksiniz

HMD'nin Fusion X1'i ilk bakışta göze oldukça sıradan bir telefon gibi geliyor. 90Hz tazeleme hızı destekleyen 6.56 inç HD+ ekran, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 6/8 GB RAM, 128/256 GB hafıza, 33W hızla şarj olan 5,000 mAh batarya, 108 megapiksel + 2 megapiksel arka ve 50 megapiksel ön kamera.

İlk bakışta bu özelliklerin hiç biri Fusion X1'i özle kılıyor gibi görünmüyor. Ki aslında ortalama altı bir telefonla karşı karşıya olduğumuzu söylemek bile mümkün. Bu telefonu diğerlerinden ayıran ise "gençler ve çocuklar" için yapılmış olması. HMD'nin Xplora ile özel olarak geliştirdiği bu telefon, Android 14 ile çaışsa da oldukça özel bir arayüze sahip.

Bu arayüz sayesinde aileler çocuklarının telefonunda "tam kontrol" sahibi olabiliyor. Örneğin internet ve sosyal medya erişimi gibi özellikler ebeveynler tarafından kendi telefonlarıyla kontrol edilebiliyor. Bu sayede çocuğunuzun ödevini yapmak için internet erişimine izin verirken, sosyal medyada oyalanmadığından emin olabiliyorsunuz.

Ebeveynler aynı zamanda okuldaki dikkat dağınıklığını önlemek çin "okul modu" özelliğini de kullanabiliyor. Uzaktan bağlantı, konum takibi, acil durum bildirimi ve düşük batarya uyarısı da yine aile kontrolünde sunulan özellikler. Ancak tüm bunlar için ödemeniz gereken bir bedel var ve bu telefonun satın alma ücretinden bağımsız.

Fusion X1'in ebevyn kontrolü gibi onu eşsiz kılan özelliklerinden faydalanmak isteyen kişilerin aylık 4.99 Euro ödemesi gerekiyor. Ülkemizde yaklaşık 190 TL'ye denk gelen bu ücretin ödenmemesi durumunda ise Fusion X1'i sadece sıradan bir telefon olarak kullanabiliyorsunuz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce artan akıllı telefon ve sosyal medya bağımlılığına karşı HMD'nin Fusion X1 ile sunduğu mantıklı bir çözüm mü? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.