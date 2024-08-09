Apple'ın En Popüler Tableti Değişti: İşte Şaşırtan Model!

Bir iPad almayı düşünenler bütçesinin yanı sıra diğer kullanıcıların hangi modelleri tercih ettiğine de bakıyor. Şu anda en güçlü seçenek Apple M4 işlemciden güç alan iPad Pro olurken iPad Air, iPad ve iPad Mini gibi uygun fiyatlı seçenekler bulunuyor. Ancak son dönemde en popüler iPad'i duyanlar şaşırıyor.

iPad Pro, Apple'ın En Popüler Tableti Oldu

CIRP (Tüketici Zekası Araştırma Ortakları) verilerine göre, Haziran çevreğinde iPad Pro (2024) diğer Apple tabletlerine kıyasla büyük bir farkla en popüler iPad oldu. Bu dönemde iPad alanların yüzde 43'ü, 999 dolar gibi yüksek bir fiyattan başlatmasına rağmen 11 inç veya 13 inç iPad Pro'yu tercih etti.

İkinci sırada satışların yüzde 35'ini oluşturan (2023 ile aynı) temel iPad yer alıyor; en son modelin iPad 10.9 (2022) olduğunu dikkate aldığımızda bu biraz şaşırtıcı görünüyor. Yüzde 12'lik kesim iPad Air almayı tercih ederken iPad Mini alanların oranı ise yüzde 10 seviyesinde.

Apple en düşük dilimde olmasına rağmen iPad Mini'nin devam modeli: iPad Mini 7 ile karşımıza çıkacak. M4 işlemcili iPad Pro'nun genel satışlara etkisinden emin olmak için birkaç ay daha beklememiz gerekiyor.

Bu verilerden çıkarmamız gereken en önemli sonuç: iPad Air'in popülaritesinin önemli ölçüde azaldığı ki bunun sebeplerini sizlerle paylaşmıştık: iPad Air artık Apple'ın en hafif iPad'i değil ve yeni iPad Pro'nun en güçlü seçenek olması ihtiyacı olmasa bile performans tutkunu kullanıcıların dikkatini çekiyor.