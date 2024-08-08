OLED iPad Air Geliyor: İşte Tanıtım Tarihi ve Yenilikler!

Mayıs ayında Apple M2 işlemciden güç alan iPad Air'ı tanıtan Apple'ın sunduğu en büyük yenilikler M4 iPad Pro ile karşımıza çıktı. Air modelleri Macbook ve iPad'lerde yıllardır taşınabilirliği üst seviyede cihazlar olarak biliniyor. Ancak M4 iPad Pro'nun piyasaya sürülmesi ile iPad Air en hafif ve ince iPad ünvanını kaybetti.

OLED iPad Air Hangi İşlemciye Sahip Olacak?

iPad Air bu noktada iPad Pro'nun gerisinde kalmış olsa da aralarındaki fiyat farkı halen çok yüksek. Bu yüzden Pro'ya bütçesi yetmeyenler M2 iPad Air'ı alarak ihtiyaç duyacakları tüm işlemler için fazlasıyla yeterli bir performans elde edebiliyor. Tabii diğer yandan Apple'ın iPad Air'ı daha çekici hale getirmesi gerekiyor.

The Elec tarafından paylaşılan rapora göre OLED ekrana sahip iPad Air, 2026 yılında piyasaya sürülecek ve Samsung ana tedarikçi olacak. iPad Mini'nin de aynı yıl bu yükseltmeyi alması beklenirken, bu cihazlara gelecek olan OLED'in M4 iPad Pro'dan farklı olacağını belirtmemiz gerekiyor.

Apple'ın iPad Air için tek yığınlı bir OLED ekran planladığı dile getiliriyor. Hali hazırda piyasada olan M4 işlemcili iPad Pro'da ise LTPO TFT ve iki yığınlı tandem OLED teknolojisini kullanıyor. LG'de iPad konusunda Apple'dan sipariş almaya çalışıyor ancak Apple şu anda tercihini Samsung'dan yana kullanıyor.

2026 yılında iPad Pro'lar Apple M5 veya M6 işlemciye kavuşacağı için o dönemde satışa sunulacak olan OLED iPad Pro'nun en az Apple M4 ile geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.