Apple'dan Epic Games'e Soğuk Duş: Kapıyı Yüzlerine Kapattılar

Epic Games'in Fortnite'ı iOS'a geri döndürme çabaları bir kez daha duvara çarptı. Apple, hem ABD App Store'una hem de Avrupa'daki iOS için Epic Games Store'a yapılan yeni başvuruyu reddetti. Böylece her şey sil baştan geriye döndü.

Bir dönem Apple'la mahkemelik olan ve dijital mağazalarda uygulanan yüksek komisyon oranlarını eleştiren Epic Games, geçtiğimiz haftalarda ABD'deki davada önemli bir zafer kazanmıştı. Mahkemenin aldığı kararda Apple'ın üçüncü taraf mağazalardaki alışverişlerden komisyon kesemeyeceği kuralı kesinleşti.

Hatırlarsanız Avrupa'da da benzer şekilde Dijital Pazarlar Yasası kapsamında Apple ve Google'a karşı ciddi adımlar atılmıştı.

Fornite App Store'a Dönmeyecek

Tüm bu gelişmeler sonrasında Fornite'ın App Store'daki yerini geri alacağı düşünülüyordu ancak Apple, bu umutları keskin bir darbeyle dağıttı ve oyunu mağazaya kabul etmedi. Epic Games'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre şirket, oyunun geri dönmesi için başvuruda bulunmuş ama Apple bu başvuruyu engellemiş. Böylece oyun, dünya genelinde iOS cihazlarda erişilemez hale gelmiş.

Epic'in açıklaması şöyle:

Apple, Fortnite başvurumuzu engelledi. Bu yüzden oyunu ne ABD App Store'da ne de Avrupa'daki iOS Epic Games Store'da yayınlayamıyoruz. Şu an için maalesef Fortnite, iOS'ta dünya çapında çevrimdışı kalacak.

Şu anda Epic cephesinden yeni bir hamle gelip gelmeyeceği belli değil. Ancak tahminlere göre bu iki şirket arasında bir başka dava görülebilir. Bu arada Fortnite'ın Superman temalı bir içerikle Temmuz ayında geri dönebileceğine dair söylentiler de dolanıyor. Şimdilik bu ihtimal yalnızca Android ve diğer platformlar için geçerli.