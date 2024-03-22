Fornite'a FPS Modu ve Fall Guys Karakterleri Geliyor: Tarih Verildi!

Epic Games, State of Unreal yayınında Fortnite'a dair yeni haberler verdi. Uzun zamandır beklenen yeni gelişmeye dair tüm detaylar aktarıldı. FPS modunun yanı sıra Fall Guys karakterleri ve animasyonlarının da ne zaman geleceği açıklandı.

Herkese açık bir yol haritasında üretim araçlarına yakınlık sohbeti başta olmak üzere eşya takası, yazılı sohbet ve özel araştırma görevleri gibi yeni eklentiler bu yıl içerisinde kullanıcıların erişimine açılmış olacak.

Fall Guys Animasyonları Fornite'a Geliyor

Oyuncuların şu an erişebildiği belirli dürbünlerle nişan alma görünümünden daha ayrıntılı ve detaylı bir versiyonu gelmiş olacak. Aynı zamanda oyuncuları heyecanlandıran bir diğer gelişme de Fall Guys karakterlerinin de oyuna eklenmesi oluyor.

Mayıs ayından itibaren oyuncular Fall Guys karakterlerine erişebilmiş ve parkurları istedikleri gibi şekillendirebilmeye başlayacaklar. Sax Persson konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Fall Guys'ı bugün geliştirmeye başlasaydık, Fortnite'ın içinde yapardık. Ama şimdi buradayız ve şimdilik duyuracağımız bir şey yok."