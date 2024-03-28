Apple Eski Bir Çalışanına Dava Açtı: Peki Neden?

Apple, eski bir çalışanına karşı dava açarak eski iOS yazılım mühendisini Günlük uygulamasının ayrıntılarını daha tanıtılmadan sızdırması nedeniyle gizlilik anlaşmasını ihlal etmekle suçluyor.

Santa Clara'daki Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'nde 18 Mart'ta açılan dava, Apple ile davalı Andrew Aude'yi karşı karşıya getirdi. Apple'ın Aude hakkında, Apple ürünleri, hizmetleri ve politikalarıyla ilgili ayrıntıları medyayla paylaştığını iddia ettiği üç şikâyeti bulunuyor.

Şikayette Aude'nin "Apple'ın bilgilerini gizli tutma sözünü defalarca çiğnediği" ve gizli bilgileri Apple dışındaki çalışanlarla paylaşmasını engelleyen bir fikri mülkiyet anlaşmasını (IPA) ihlal ettiği belirtiliyor.

Apple Eski iOS Yazılım Mühendisinin Dışarıya Bilgi Sızdırdığını İddia Ediyor

Bu sızıntılar "Apple'ın iş uygulamaları, iç politikaları ve ürünleri hakkında son derece hassas bilgiler" içeriyordu ve bilgilerin aktarıldığı kişiler arasında diğer teknoloji şirketlerindeki çalışanlar ve "en az üç ulusal gazeteci" de vardı.

Davada ayrıca Ekim 2020'den itibaren Apple Vision Pro ile ilgili sızıntılar olduğu iddia ediliyor ve bahsi geçen çalışanın, Apple dışından birine Vision Pro'nun görselini bile gönderdiği söyleniyor.

Apple, dava gerekçesinde Aude'in sızıntılarının tesadüfen gerçekleşmediğini, bazılarının kasıtlı olarak zarar verme amaçlı olduğunu söyledi. Şimdilik dava süreci sürüyor ve Kaliforniya Yüksek Mahkemesi her iki taraftan da savunma dinleyecek.

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