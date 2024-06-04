Apple, Eski iPhone'lar Listesine Bir Telefon Serisini Daha Ekledi!

Apple, piyasaya sürüldüğü andan itibaren 7 senesini dolduran cihazlarını "eski" kategorisine ekliyor. Eskiyen bu cihazlar için tüm hizmetler artık sona eriyor, güncelleme alamıyor ve servis sağlayacıları da ürünler için parça sipariş edemiyor.

Bu kapsam dışında kalan sadece tek bir ürün var o da Mac dizüstü bilgisayarlar. Bu cihazların pilleri, parça mevcutsa 10 yıla kadar değiştirilebiliyor. MacRumors'un tespit ettiğine göre Apple'ın eski cihazlar kategorisine bir yeni ürün daha eklendi.

Eski iPhone Modelleri Hangileri? (Tam Liste)

20 Eylül 2013'te piyasaya sürülen iPhone 5 serisi, Apple tarafından resmi olarak eski olarak etkilendi. Uzay Grisi ve Altın renkleriyle piyasaya sürülen ve pek çok kullanıcının en sevdiği, en sağlam bulduğu seri artık eski iPhone'lar arasına eklendi.

Cihazda 5G olmaması, Face ID bulunmaması ve yapay zekanın olmasının yanı sıra yeni güncelleme de alamaması, ürünün eski iPhone'lardan biri olmasına neden oluyor. Peki bu listede başka hangi iPhone'lar var?