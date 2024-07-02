Apple Üç Ürünü Daha "Eski" İlan Etti! İşte O iPhone

Apple genellikle beş ya da yedi yıl önce satışı durdurulmuş cihazlarını “Vintage” olarak tanımlıyor. Ürünler hala servis desteği alsa da destek oldukça sınırlı.

Dün itibariyle de Apple, şirketin bir döneme damga vuran üç cihazını "Vintage" listesine ekledi. Peki bunlar hangi ürünler? İşte ayrıntılar…

Apple’ın Hangi Cihazları “Vintage” Listesine Eklendi?

Apple’ın vintage ürünler listesine iPhone X, birinci nesil HomePod akıllı hoparlör ve birinci nesil AirPods yerini aldı.

Vintage listeye giren üç ürün Apple Store ve Apple yetkili servislerine götürülebiliyor, ancak artık Apple tarafından resmi olarak desteklenmiyor ve yalnızca iki yıl daha onarım hizmeti bulunuyor.

Böylelikle bu ürünlere sahip olan kullanıcıların, onarım ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamaları oldukça önemli hale gelse de Apple, kullanıcılarını yeni nesil ürünlere geçiş yapmaya teşvik ettiği düşünülüyor.