Apple'ın En Etkileyici Özelliği iOS 18.1'de Yok!

iOS 18.1 Beta sürümünün yayınlanması ile merakla beklenen Apple Intelligence kısmen kullanılabilir hale geldi. Şu anda sadece ABD'de aktif olan ve İngilizce dışındaki dilleri henüz desteklemeyen yapay zeka tabanlı bu teknolojiyi nasıl kullanabileceğinizi anlatmıştık.

Yine o içeriğimizde belirttiğimiz üzere Apple yapay zeka tabanlı tüm özellikleri kullanıma sunmadı. WWDC 24'te duyurulan tüm Apple Intelligence özelliklerinin aktif olmasının 2025 yılının ortalarını bulabileceği belirtiliyor. Bu durumda iOS 18.1 Beta sürümünde hangi özellikler var? diye soranlar için en büyük eksiği söyleyelim: Siri!

iOS 18.1'deki Siri Halen Çok Akıllı Değil!

Apple,WWDC 2024'te Apple Intelligence'ı tanıtırken yeni Siri'yi gözler önüne serdi ve bu birçok kullanıcıyı heyecanlandırmayı başardı. Siri her ne kadar sektörde öncü olsa da, yıllardır büyük bir güncelleme almamıştı ve verdiği cevaplar artık yetersiz geliyordu.

Apple Intelligence ile bu durum sona eriyor. Örneğin bir kullanıcı Siri'ye "Annemin uçağı ne zaman inecek?" diye sorduğunnda Siri kullanıcının annesinin kendisine e-postayla gönderdiği uçuş bilgilerini buluyor ve uçuş verilerini gerçek zamanlı bir şekilde gösteriyor.

WWDC 24'te Siri'ye "Öğle yemeği planımız nedir?" diye soruldu. Siri, konuşmanın bağlamını anladı ve kişinin annesinin bir mesajda bahsettiği bir öğle yemeği rezervasyonunu gösterdi. Yapay zeka ile güçlendirilen yeni Siri gerçekten kullanıcıları heyecanlandırıyor fakat başlıktan anlayabileceğiniz üzere şu anda kullanamıyoruz.

The Wall Street Journal'dan Joanna Stern'in paylaşımına göre 2025 öncesinde Siri'nin ChatGPT entegrasyonu tamamlanacak ve yapay zeka modelleri aktif hale getirilecek. iOS 18.1 final sürümünün Ekim ayında yayınlanması bekleniyor, bu nedenle Ekim'e kadar sürecin tamamlanma ihtimali söz konusu. Kötü senaryoda ise 2025'e girmeden yeni Siri'ye kavuşacağız. Tabii Türkçe dil desteğinin ne zaman geleceğini bilmiyoruz.