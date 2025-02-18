Apple Sadece SE ile Yüzümüzü Güldürmeyecek! Yeni Ürünler Yolda

Apple'ın gerçekleştireceği etkinlik için saatlerinizi ayarlamaya başlayabilirsiniz. Zira etkinlik yarın gerçekleşecek. Bu etkinlikte teknoloji devinden nicedir beklenen fiyat/performans ürünü iPhone SE 4'ü göreceğiz. Bununla da bitmedi; ayrıca pek çok yeni ürün de kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Apple CEO'su Tim Cook, X üzerinden yaptığı paylaşımda, ailenin en yeni üyesiyle tanışmaya hazır olun mesajını verdi. Peki Apple'ın büyük lansmanında başka neler bekliyoruz? İşte şimdiye kadar ortaya çıkan tüm bilgiler...

Lansman Yıldızı Apple iPhone SE 4

Apple'ın uygun fiyatlı modeli iPhone SE, 4. nesliyle büyük bir değişim geçirecek. Ana ekran tuşu tarihe karışırken, cihaz daha büyük bir ekran, FaceID ve iPhone 16 serisinde bulunan A18 çipi ile gelecek.

En çok dikkat çeken özelliği ise tamamen şirket tarafından tasarlanmış modemle birlikte görücüye çıkıyor olması. Apple'ın kendi geliştirdiği hücresel modem çipini kullanan ilk cihaz olarak tarihe geçecek ama bu sebepten ötürü fiyatında biraz yükselme olması muhtemel.

Bu modem çipinin ayrıca gelecekte çıkacak daha ince iPhone modellerinde de yer alması bekleniyor.

M4 Çipli Yeni MacBook Air

Tim Cook'un açıklamalarında yalnızca bir cihazdan bahsetmesi dikkat çekse de, yeni bir MacBook Air modelinin de gelebileceği konuşuluyor. Cihazdaki mevcut tasarım değişmeyecek ancak M3 çipinden M4'e geçiş yapılarak performans kanadı iyileştirilecek.

Yeni çip, Apple Intelligence (AI) destekli yapay zeka özelliklerine daha uyumlu olacak.

iPhone 16 Yeni Renkler ve iPad Air

Apple, sadece dokuz ay önce 6. nesil iPad Air'i çıkarmıştı. Ancak Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre yeni bir Air modelini lansmanda görebiliriz. Burada da MacBook Air gibi tasarımın değişmeyeceği ancak M2 çipinden M4'e direkt bir sıçrama yapılacağı konuşuluyor.

Giriş seviyesi iPad, mevcut A14 çipinden A17 Pro'ya yükseltilebilir ve bunlara ek olarak iki yeni Magic Keyboard modeli de duyurulabilir.

Apple genellikle Mart veya Nisan aylarında yeni renk seçenekleri sunuyor. Ancak yerel kaynaklara göre iPhone SE lansmanına özel olarak iPhone 16 için yeni renkler gelebilir.

Apple Lansmanı Ne Zaman?

Yeni ürünlerin tanıtılacağı lansman yarın (19 Şubat 2025) başlayacak.