120Hz Ekranlı Aşırı Ucuz Telefon Realme P3x Tanıtıldı

Realme, bugün (18 Şubat 2025) fiyat performans canavarı P3 Pro modelinin yanı sıra P3x modelini de tanıttı. Yapılan tanıtımla beraber P3x'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yeni telefon bütçe dostu fiyatıyla öne çıkıyor.

Realme P3x Özellikleri

6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip P3x, LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. İnce çerçevelere sahip telefonda ekran gövde oranı yüzde 91,4 seviyesinde.

Gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 6400 5G işlemcisinden alan telefonda 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. 128 GB depolama alanına sahip cihazda ARM G57 MC2 GPU yer alıyor.

Telefonun arka tarafında f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. USB Type-C portuna ve 3,5 mm ses girişine sahip telefonda microSD destesği, Bluetooth 5.3 ve GPS desteği bulunuyor.

IP69 sertifikası sayesinde telefon belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip. 197 gram ağırlığındaki cihaz yalnızca 7,94 mm kalınlığında. Telefonun yan tarafıda parmak izi okuyucusu yer alıyor.

Realme P3x Fiyatı