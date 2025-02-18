Elon Musk'tan İddialı Grok AI Yorumu: Benim Yapay Zekam Hepsine 10 Basar

Ünlü milyarder Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'ın duyurusuna göre sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden erişim sağlanılan Grok AI büyük bir güncelleme aldı. Grok 3 resmiyet kazanırken Elon Musk'ın bu model hakkında yaptığı yorum dikkatlerden kaçmadı. Ona göre Grok, diğer yapay zekalardan 10 kat daha üstün.

Yapılan açıklamalara göre Grok 3; matematik, bilim ve kodlama gibi alanlarda rakiplerini geride bırakıyor. Üstelik Musk'ın söyledikleri, Grok'un sadece bir yapay zeka botu değil aynı zamanda bir arama motoru olarak da Google'a rakip olabileceğini gösteriyor.

Grok 3'ün rakiplerinden daha iyi performans gösterdiği belirtilse de, OpenAI ve Çinli DeepSeek gibi devlerle rekabet oldukça sert geçiyor. Gelin bu rekabetin detaylarına bakalım.

DeepSeek'in Ortama Girişi Herkesin Rahatını Bozdu

Diğer yapay zeka modellerinin mucitleri bu seneye dolu dolu hazırlanırken Çin'den yükselen bir "tehdit" olarak DeepSeek, R1 modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Son olarak DeepThink özelliği kazanan yapay zeka, promptlarınızı derin bir düşünme tekniğiyle elden geçirerek en iyi sonucu vermeye çalışıyordu. Sonrasında OpenAI ve Google da bu özellikleri kopyaladı ama burada DeepSeek'i öne çıkaran detay tamamen ücretsiz bir şekilde erişilebiliyor olması.

OpenAI, geçen yıl o1 modelini tanıttı ve bu model ileri düzey mantık yürütme, bilimsel hesaplamalar ve kodlama gibi konularda başarılıydı. DeepSeek de ona cevaben OpenAI'ın o1 modeliyle aynı seviyede bir model geliştirdiğini iddia eden bir teknik makale yayınlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu süreçte ABD, Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerini Çin'e satmasını yasakladı, ancak DeepSeek, daha az güçlü donanımla bile büyük işler başarabileceğini gösterdi. xAI da bu yarışta geri kalmamak için Colossus süper bilgisayarını büyüttü. 100.000 Nvidia GPU ile eğitilen Grok 3, artık iki kat daha büyük bir çip kümesiyle destekleniyor.

Grok 3 Ne Zaman Çıkacak?

xAI'ın yeni modeli Grok 3 AI önce X'in premium kullanıcılarına, ardından web ve uygulama abonelikleri üzerinden erişime açılacak.

Musk, Grok 3'ü tanıttığı yayında modelin önceki versiyonundan 10 kat daha güçlü olduğunu belirtti. Ayrıca, Grok 3'ün mantıksal hatalarını analiz edip düzeltebilme yeteneğine sahip olduğuna dikkat çekti.

Şirket ayrıca "Deep Search" adlı bir modül geliştiriyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu ürün, yeni nesil bir arama motoru olarak tanımlanıyor ve muhtemelen Google'a rakip olacak.