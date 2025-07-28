Apple’ın F1 Filmi Yeni Bir Rekora İmza Attı!

Apple Original Films imzasını taşıyan "F1: The Movie", vizyona girmesinin üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Joseph Kosinski’nin, başrolünü ise Brad Pitt’in üstlendiği film, 27 Haziran’da izleyici ile buluşmuştu.

Apple’ın F1 Filmi, 500 Milyon Doları Geride Bıraktı

Aradan geçen 1 ayın ardından film 500 milyon dolar gişe hasılatını geride bıraktı. ABD’de elde edilen gelir 165 milyon dolar seviyesindeyken, uluslararası pazarlarda 344 milyon dolarlık dikkat çekici bir başarı sağlandı.

Özellikle Avrupa ve Asya’daki Formula 1 tutkunları, filmin başarısında önemli rol oynadı. Film, Ağustos ayında IMAX formatında tekrar vizyona girerek gişe performansına yeni bir ivme kazandırmaya hazırlanıyor.

Apple ve dağıtım ortağı Warner Bros sinema gösteriminden elde edilen yüksek gelir devam ettiği sürece filmin dijital platforma geçişini ertelemeye sıcak bakıyor. Ancak beklentiler, filmin Ekim ayında Apple TV+ platformuna gelmesi yönünde.

Filmin yapımı oldukça maliyetli olduğu için Apple için kâr-zarar dengesi muhtemelen 600 milyon dolara yakın. Ancak bu dev yatırım Apple’a sadece maddi bir gelir değil, Apple TV+ kütüphanesi için de büyük prestij ve izleyici ilgisi kazandırmış durumda.

"F1: The Movie", sadece bir ay içinde, Apple’ın bugüne kadar ürettiği tüm orijinal filmlerin toplam gişe gelirini geçmeye çok yaklaştı.

Apple'ın sinema stratejisi ise hâlâ netlik kazanmış değil. Şirket, sinemada geniş çaplı vizyon hedefinden ziyade, yapımlarını doğrudan Apple TV+’a sunmayı tercih ediyor. 2025'in geri kalanında da bu yaklaşım devam ediyor gibi görünüyor. Denzel Washington’ın başrolünde yer aldığı "Highest 2 Lowest", 5 Eylül’de Apple TV+’ta yayınlanacak. Ardından Matthew McConaughey’li "The Lost Bus" izleyiciyle buluşacak.