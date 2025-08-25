Apple’ın F1 Filminden Yeni Hasılat Rekoru: İşte Rakamlar!

önetmenliğini Joseph Kosinski’nin, başrolünü ise Brad Pitt’in üstlendiği Apple Original Films imzasını taşıyan "F1: The Movie" filminin, dünya genelinde 500 milyon dolar gişe gelirine ulaştığını Temmuz ayının sonunda sizlere duyurmuştuk. Aradan geçen bir ayın ardından film yeni bir eşiği daha geride bıraktı.

F1: The Movie, 600 Milyon Dolar Hasılata Ulaştı!

Deadline’ın haberine göre F1, geçtiğimiz pazar itibarıyla 603,4 milyon dolar gelire ulaştı. Aynı hafta sonu Superman'de 604,5 milyon dolarla bu başarıyı yakaladı. Satışların büyük kısmını ABD dışındaki gişe gelirleri oluşturuyor. Toplam hasılatın yaklaşık yüzde 69’una denk gelen 417,5 milyon dolar yurt dışından geldi.

Çin 59,2 milyon dolarla başı çekerken; Kore 35,2 milyon dolar, Fransa 30 milyon dolar, Birleşik Krallık 29,7 milyon dolar ve Meksika 19,9 milyon dolar elde etti. Küresel IMAX geliri ise 94,4 milyon dolar oldu.

Bu sonuç, F1: The Movie’yi Brad Pitt’in kariyerindeki en yüksek gişe başarısı haline getirirken, aynı zamanda oyuncunun Çin’deki en iyi performansı olarak da öne çıkıyor.

Film hâlâ gişede gelir elde etmeye devam etse de ivmesini kaybetmeye başladı. Yarış temalı yapım, geçtiğimiz hafta 6,1 milyon dolar kazandı; bu, önceki haftaya göre yüzde 37’lik bir düşüş anlamına geliyor.

Apple için F1, bugüne kadarki en başarılı orijinal film olarak öne çıkıyor. Üstelik şirket, filmin Apple TV uygulamasının Store bölümünde satışa ve kiralamaya açılmasıyla gelirlerini artırmayı sürdürüyor. Film şu anda 25 dolara satın alınabiliyor veya 20 dolara kiralanabiliyor.

Fiyatların, ilerleyen dönemde Apple TV+’ta yayınlanmaya başlamasıyla birlikte mağazadaki diğer filmlerle uyumlu olacak şekilde düşmesi bekleniyor. Ancak Apple, yayın tarihi konusunda henüz bir açıklama yapmış değil.