James Gunn Müjdeyi Verdi: Superman Yeni Filmiyle Geliyor

DC Sinematik Evreni'ni yeniden şekillendiren isimlerden biri olan James Gunn, yeni Superman filminin senaryo aşamasını bitirdiğini açıkladı. Superman filmi gişede büyük başarıya imza atmıştı. Dolayısıyla yeni film hemen arkasından gelecek. Gunn'ın söylediğine göre, yeni Superman filminin hikâyesi detaylı olarak planlandı ve proje üzerinde aktif çalışmalara başlandı. Sadece Superman filmi değil, genel olarak Superman destanında devam filmleri üzerindeki çalışmalar sürecek.

Supergirl Solo Filmi Gelecek Sene Vizyona Girebilir

James Gunn bu yeni yapımın doğrudan bir devam filmi olmayacağını; ancak Superman’in merkezi bir rol üstlendiği yeni bir öykü sunacağını vurgulamıştı. İlk filmin sonunda Milly Alcock'un canlandırdığı Supergirl ile bağlantılı yeni bir hikâyenin ipuçları verilmişti. Bu ipucuna göre, Supergirl'ün solo filmi ise önümüzdeki yıl vizyona girecek. James Gunn, genel olarak çalışmalarını şöyle anlatıyor:

Superman destanında yeni bir sayfa açılıyor. Yeni hikâyenin detaylı planlamasını bitirdim. Şu anda aktif olarak proje üzerinde çalışıyorum. Yakın zamanda prodüksiyona geçmeyi hedefliyoruz.

Superman Filmi Fragmanı

Daha önceki film, James Gunn'ın bazı sahneleri tamamen silip yeniden yazmasıyla bambaşka bir renge bürünmüştü. Gişede rekor hasılat elde eden Superman filmi fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Superman Filmi Oyuncu Kadrosu