Apple'dan Face ID Destekli Kapı Zili Geliyor: İşte Tarih!
Bloomberg'den Mark Gurman yeni raporunda Apple'ın geliştirdiği yeni ürünün Face ID desteğine sahip akıllı kapı zili olduğunu açıkladı. İşte ilk detaylar!
Apple denildiğinde akıllara telefonlar, bilgisayarlar ve tabletler geliyor olsa da teknoloji devinin farklı ürünler ile de karşımıza çıkacağını daha önce sizlere duyurmuştuk. Hatta bu yılın başlarında Apple'ın akıllı ev kameraları geliştireceğine dair raporlar görmüştük.
Apple Akıllı Ev Ürünleri Geliştiriyor!
Bloomberg'den Mark Gurman yeni raporunda Apple'ın geliştirdiği bir diğer ürünün Face ID desteğine sahip akıllı kapı zili olduğunu açıkladı. 2025'in sonlarına doğru piyasaya sürülecek akıllı kapı zilini kullananların anahtar taşımasına gerek kalmayacak.
Face ID ile yüzünüzü tarayan cihaz kapıyı otomatik açabilecek ve tüm veriler cihaz içerisinde işlenecek. Apple'ın akıllı kapı ziline Google'ın Nest Hub ve Amazon'un Echo Hub cihazlarına benzer bir akıllı ev merkezi eklenecek.
6 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip olması beklenen cihaz için yeni bir işletim sistemi geliştirilecek. Bu sayede Apple Intelligence entegrasyonu, akıllı ev kontrolleri ve FaceTime desteği de kullanıcılara sunulacak.
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Gurman tüm bu detayları açıklarken Apple akıllı kapı zili kamerasının hala erken geliştirme aşamasında olduğunun altını çiziyor. Sizin Apple'dan beklediğiniz bir ürün var mı? Yorumlara yazabilirsiniz...