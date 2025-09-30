Ortalık Karıştı! Apple'ın Gizli Belgeleri Açığa Çıktı

Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD’nin iletişimden sorumlu kurumu FCC, yanlışlıkla teknoloji devinin gizli belgelerini herkese açık şekilde yayımladı. iPhone 16e modeline ait detaylı elektrik şemalarının bulunduğu dosya, şirketin tüm uyarılarına rağmen internet üzerinden erişilebilir hale geldi. İşte ayrıntılar...

FCC’den Apple İçin Büyük Sızıntı

Kısa süre önce FCC’nin resmi sitesinde yayımlanan 163 sayfalık bir PDF, büyük hatayı ortaya çıkardı. Belgelerin içinde iPhone 16e’ye ait blok diyagramları, anten yerleşimleri ve elektrik devre şemaları gibi kritik teknik bilgiler bulunuyordu. Normalde yalnızca kurumun arşivinde kalması gereken bu dosyalar, yanlış bir ayar yüzünden herkesin erişimine sunuldu.

Apple ise bu belgelerin gizli tutulması için daha önce resmi başvuru yapmıştı. 16 Eylül 2024 tarihli yazısında şirket, belgelerin “ticari sır” kapsamında olduğunu belirtiyordu. Ayrıca teknoloji devine göre bu bilgiler dışarı sızarsa rakipler için büyük bir avantaj anlamına geliyordu. Çünkü cihazın iç yapısını anlamak için telefonu parçalamalarına gerek kalmadan doğrudan şemalara ulaşabileceklerdi.

iPhone 16e zaten piyasaya sürülmüş olsa da belgelerin bu şekilde açığa çıkması Apple açısından büyük bir risk taşıyor. Zira şirket patent ve tasarım hakları konusunda oldukça hassas. Bununla birlikte en küçük ihlale karşı bile dava açmasıyla biliniyor.

Henüz Açıklama Gelmedi

Şu ana kadar FCC cephesinden bir açıklama gelmiş değil. Sorunun kurum veri tabanında basit bir hata nedeniyle yaşandığı söyleniyor. Olayın nasıl sonuçlanacağını ise önümüzdeki haftalarda göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.