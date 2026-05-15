Yeni Korsan Oyunu Resmen Ortalığı Karıştırdı! 2 Milyonu Aştı

Kraken Express tarafından geliştirilip Pocketpair tarafından yayınlanan korsan temalı hayatta kalma oyunu Windrose, geçen ay piyasaya sürülmesine rağmen önemli bir kilometre taşına ulaştı. İlk çıkış yaptığı hafta kısa süre içinde yüz binlerce oyuncuya ulaşan yapım, şimdi dikkat çekici bir başarıya daha imza attı.

Windrose Kaç Adet Kopya Sattı?

14 Nisan’da çıkış yapan Windrose, çıkışından yalnızca bir ay sonra 2 milyon satış barajını resmen aştı. İlk 48 saatte yaklaşık 500 bin oyuncuya ulaşan oyun, 19 Nisan’da 1 milyon satışa ulaşmıştı. Oyun, 1 Mayıs itibarıyla 1,5 milyon kopyayı geride bırakırken, 15 Mayıs itibarıyla ise 2 milyon satış sınırını aşmayı başardı.

Bu arada oyunun şu an için yalnızca PC platformunda yayınlandığını söylememiz gerekiyor. Yani açıklanan satış rakamlarına konsol satışları dahil değil. PC oyun mağazası Steam’de ise en çok satan oyunlar arasına girmeyi başardı.

Windrose Neden Bu Kadar Popüler Oldu?

Windrose’un kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşmasının arkasında birkaç önemli sebep var. Öncelikle oyun oyuncuların uzun süredir görmek istediği başarılı bir korsan teması sunmayı başardı. Açık deniz keşfi, gemi savaşları ve üs kurma mekanikleri sayesinde kısa sürede büyük ilgi gördü.

Bununla birlikte yapımın hâlâ erken erişim sürecinde olmasına rağmen içerik bakımından yeterli bulunması da önemli rol oynadı. Daha önce Skull & Bones gibi korsan temalı oyunlar piyasaya sürülmüş olsa da bu oyunların beklentileri tam anlamıyla karşılayamaması Windrose’un öne çıkmasını sağladı.

Bu arada uygun fiyat da Windrose’u rakiplerinden ayıran önemli faktörlerden biri oldu. Oyun 14,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulurken, en popüler korsan oyunları arasında gösterilen Skull and Bones 23,99 dolar, Sea of Thieves ise 27,99 dolardan satılıyor.

Windrose Nasıl Bir Oyun?

En iyi korsan oyunları arasında gösterilen Windrose’da oyuncular olarak kendi korsan gemilerimizi yönetebiliyor, açık denizlerde keşfe çıkabiliyor ve farklı adalardan kaynak toplayabiliyoruz. Bunun yanında düşman gemilerle savaşabiliyor, ekipmanlarımızı geliştirerek rakiplerimize karşı avantaj elde edebiliyoruz. Oyun hem tek oyunculu hem de çok oyunculu deneyim sunuyor. İsteyen oyuncular arkadaşlarıyla birlikte denizlere açılabiliyor.

Editörün Yorumu

Korsan temalı oyunları her zaman sevmişimdir ve Windrose da gerçekten oldukça başarılı bir yapım gibi görünüyor. Bir Mac kullanıcısı olduğum için oyuna şu an erişemiyorum çünkü yalnızca Windows platformunda oynanabiliyor. Ancak yakın zamanda bir Windows bilgisayar almayı planlıyorum. Windrose da ilk oynayacağım oyunlardan biri olacak.