Epic Games'te Mega İndirim Başladı! EA Sports FC 26 ve Dahası Ucuzladı
Epic Games'teki birçok popüler oyun, mega indirim kampanyası ile aşırı ucuzladı. Hogwarts Legacy, Alan Wake Remastered ve dahası yüzde 85 indirimde.
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games, 2026 yılının mega indirim kampanyasını başlattı. Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor ve EA Sports FC 26 gibi popüler oyunlar indirime girdi.
- Hogwarts Legacy, yüzde 85 indirimle birlikte 2499 TL'den 375 TL'ye düştü. Aynı indirim oranına sahip Star Wars Jedi: Survivor'ın fiyatı ise 315 TL oldu. Bu oyun da normalde 2100 TL'ye satılıyor.
- Red Dead Redemption 2'nin fiyatı, yüzde 75 indirimle 2299 TL'den 575 TL'ye geriledi. EA Sports FC 26'nın fiyatı ise yüzde 70 indirim alarak 2600 TL'den 780 TL'ye düştü.
Epic Games'te mega indirim kampanyası başladı. İsmi kadar büyük indirimler içeren bu fırsat kapsamında en çok oynanan oyunların fiyatında ciddi bir düşüş meydana geldi. Öne çıkan indirimli oyunlar arasında ise EA Sports FC 26, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V Enhanced ve Cyberpunk 2077 yer alıyor.
Epic Games'te Hangi Oyunlar Ucuzladı?
|Oyun Adı
|İndirim Oranı
|İndirimli Fiyat
|Normal Fiyat
|Hogwarts Legacy (Digital Deluxe Sürümü)
|%85
|375 TL
|2499 TL
|Star Wars Jedi: Survivor
|%85
|315 TL
|2100 TL
|Alan Wake Remastered
|%85
|8 TL
|49 TL
|Tomb Raider Game of the Year Edition
|%85
|7 TL
|42 TL
|The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Sürümü)
|%80
|166 TL
|829 TL
|The Crew Motorfest
|%80
|350 TL
|1749 TL
|Mafia Trilogy
|%80
|75 TL
|374 TL
|Red Dead Redemption 2
|%75
|575 TL
|2299 TL
|The Elder Scrolls V: Skyrim (Special Sürümü)
|%75
|88 TL
|349 TL
|Dying Light 2 Stay Human (Reloaded Sürümü)
|%75
|400 TL
|1599 TL
|EA Sports FC 26 (Standart Sürüm)
|%70
|780 TL
|2600 TL
|The Outlast Trials
|%70
|81 TL
|269 TL
|Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|%67
|297 TL
|899 TL
|Grand Theft Auto: The Trilogy (Definitive Sürümü)
|%67
|495 TL
|1499 TL
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|%67
|693 TL
|2100 TL
|Cyberpunk 2077
|%65
|350 TL
|999 TL
|Marvel's Spider-Man Remastered
|%60
|440 TL
|1099 TL
|God of War
|%60
|359 TL
|899 TL
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|%60
|360 TL
|899 TL
|Fallout 4
|%60
|140 TL
|349 TL
|Silent Hill 2
|%50
|809 TL
|1618 TL
|Grand Theft Auto V Enhanced
|%50
|525 TL
|1049 TL
|Battlefield 6
|%45
|1430 TL
|2600 TL
|Marvel's Spider-Man 2
|%33
|1004 TL
|1499 TL
|Borderlands 4
|%40
|1740 TL
|2900 TL
|Split Fiction
|%30
|1260 TL
|1800 TL
|Reanimal
|%25
|1312 TL
|1749 TL
|The Last of Us Part II Remastered
|%20
|999 TL
|1249 TL
|God of War Ragnarök
|%33
|1004 TL
|1499 TL
|The Last of Us Part I
|%50
|549 TL
|1099 TL
|Ghost of Tsushima (Director's Cut)
|%40
|899 TL
|1499 TL
|Red Dead Redemption
|%50
|875 TL
|1749 TL
|Clair Obscur: Expedition 33
|%20
|656 TL
|820 TL
|RIDE 6
|%30
|1806 TL
|2579 TL
|Menace
|%25
|750 TL
|999 TL
|Rematch
|%40
|360 TL
|599 TL
|Silent Hill f
|%50
|1400 TL
|2799 TL
|Horizon Zero Dawn Remastered
|%40
|1050 TL
|1749 TL
|Dying Light: The Beast Restored Land Definitive Edition
|%25
|2228 TL
|2970 TL
Epic Games'te başlayan mega indirim kampanyası kapsamında Hogwarts Legacy'nin Digital Deluxe sürümü, yüzde 85 oranında indirime girdi. Bununla birlikte oyunun fiyatı 2499 TL'den 375 TL'ye geriledi. Aynı oranda indirim alan oyunlardan bir diğeri Star Wars Jedi: Survivor'ın fiyatı 2100 TL yerine 315 TL olarak güncellenirken Alan Wake Remastered ise 49 TL'den 8 TL'ye düştü.
Yarış oyunları arasında konumlanan The Crew Motorfest, yüzde 80 oranında indirim aldı. Normalde 1749 TL fiyat etiketiyle satılan oyun, indirimle beraber 350 TL'ye satılmaya başlandı. Türk oyuncuların en çok sevdiği futbol oyunları arasında yer alan EA Sports FC 26 ise yüzde 70 indirim gördü. Oyun şu an 2600 TL yerine 780 TL'ye satılıyor.
Rockstar Games'in açık dünya oyunlarından Red Dead Redemption 2, yüzde 75 indirime girdi. Oyunu şu an 2299 TL yerine 575 TL'ye almak mümkün. Yine aynı şirketin geliştirdiği bir diğer açık dünya oyunu Grand Theft Auto V'in Enhanced versiyonu, yüzde 50 indirim oranı ile indirimin öne çıkan oyunlarından oldu. Şu anda 1049 TL yerine 525 TL fiyata alınabiliyor.
Epic Games'te İndirimler Genellikle Ne Zaman Başlar?
Epic Games'te indirim kampanyaları yılın belirli dönemlerinde başlıyor. Bunlardan biri, bahar indirimi. Çoğunlukla Mart ayının sonunda ya da Nisan ayında oyunculara duyurulur. Şu an başlayan mega indirim ise yaz öncesinde başlatılan bir fırsat. Oyunların en çok indirime girdiği kampanyalardan biri olmasıyla öne çıkıyor.
Yılın ilerleyen dönemlerinde göreceğimiz indirimler arasında yaz indirimi, black friday ve yılbaşı indirimi bulunuyor. Bu kampanyaların da her biri büyük bir çoğunlukla önemli fırsatlar içeriyor. Ucuz oyun almak isteyen oyuncular tarafından her yıl düzenli olarak değerlendiriliyor.
Editörün Yorumu
Şu an çeşitli dijital oyun mağazalarındaki fiyatlara göz attığımızda özellikle AAA yani yüksek bütçeli oyunlara erişmenin epey zorlaştığını görüyoruz. Bu oyunların çıkış fiyatı genellikle 2.000 TL'den başlar oldu. O yüzden Epic Games'te başlayan bu kampanyayı oldukça değerli buluyorum.
Gerek Red Dead Redemption 2 gerek Cyberpunk 2077 gerek EA Sports FC 26, son kampanya sonrasında oldukça uygun fiyatlı hâle gelmiş durumda. Örneğin EA Sports FC 26, ulaşılabilir bir fiyata gerilemiş. Şahsen konsolda oynamasam kesinlikle kaçırmazdım. Benzer şekilde Red Dead Redemption 2 de şu an oldukça uygun sayılır. Oyunu henüz denememiş olanlar fırsata bir göz atmak isteyebilir.