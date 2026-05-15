Epic Games'te Mega İndirim Başladı! EA Sports FC 26 ve Dahası Ucuzladı

Epic Games'te mega indirim kampanyası başladı. İsmi kadar büyük indirimler içeren bu fırsat kapsamında en çok oynanan oyunların fiyatında ciddi bir düşüş meydana geldi. Öne çıkan indirimli oyunlar arasında ise EA Sports FC 26, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V Enhanced ve Cyberpunk 2077 yer alıyor.

Epic Games'te Hangi Oyunlar Ucuzladı?

Epic Games'te başlayan mega indirim kampanyası kapsamında Hogwarts Legacy'nin Digital Deluxe sürümü, yüzde 85 oranında indirime girdi. Bununla birlikte oyunun fiyatı 2499 TL'den 375 TL'ye geriledi. Aynı oranda indirim alan oyunlardan bir diğeri Star Wars Jedi: Survivor'ın fiyatı 2100 TL yerine 315 TL olarak güncellenirken Alan Wake Remastered ise 49 TL'den 8 TL'ye düştü.

Yarış oyunları arasında konumlanan The Crew Motorfest, yüzde 80 oranında indirim aldı. Normalde 1749 TL fiyat etiketiyle satılan oyun, indirimle beraber 350 TL'ye satılmaya başlandı. Türk oyuncuların en çok sevdiği futbol oyunları arasında yer alan EA Sports FC 26 ise yüzde 70 indirim gördü. Oyun şu an 2600 TL yerine 780 TL'ye satılıyor.

Rockstar Games'in açık dünya oyunlarından Red Dead Redemption 2, yüzde 75 indirime girdi. Oyunu şu an 2299 TL yerine 575 TL'ye almak mümkün. Yine aynı şirketin geliştirdiği bir diğer açık dünya oyunu Grand Theft Auto V'in Enhanced versiyonu, yüzde 50 indirim oranı ile indirimin öne çıkan oyunlarından oldu. Şu anda 1049 TL yerine 525 TL fiyata alınabiliyor.

Epic Games'te İndirimler Genellikle Ne Zaman Başlar?

Epic Games'te indirim kampanyaları yılın belirli dönemlerinde başlıyor. Bunlardan biri, bahar indirimi. Çoğunlukla Mart ayının sonunda ya da Nisan ayında oyunculara duyurulur. Şu an başlayan mega indirim ise yaz öncesinde başlatılan bir fırsat. Oyunların en çok indirime girdiği kampanyalardan biri olmasıyla öne çıkıyor.

Yılın ilerleyen dönemlerinde göreceğimiz indirimler arasında yaz indirimi, black friday ve yılbaşı indirimi bulunuyor. Bu kampanyaların da her biri büyük bir çoğunlukla önemli fırsatlar içeriyor. Ucuz oyun almak isteyen oyuncular tarafından her yıl düzenli olarak değerlendiriliyor.

Editörün Yorumu

Şu an çeşitli dijital oyun mağazalarındaki fiyatlara göz attığımızda özellikle AAA yani yüksek bütçeli oyunlara erişmenin epey zorlaştığını görüyoruz. Bu oyunların çıkış fiyatı genellikle 2.000 TL'den başlar oldu. O yüzden Epic Games'te başlayan bu kampanyayı oldukça değerli buluyorum.

Gerek Red Dead Redemption 2 gerek Cyberpunk 2077 gerek EA Sports FC 26, son kampanya sonrasında oldukça uygun fiyatlı hâle gelmiş durumda. Örneğin EA Sports FC 26, ulaşılabilir bir fiyata gerilemiş. Şahsen konsolda oynamasam kesinlikle kaçırmazdım. Benzer şekilde Red Dead Redemption 2 de şu an oldukça uygun sayılır. Oyunu henüz denememiş olanlar fırsata bir göz atmak isteyebilir.