Apple, Üç Uygulamasını Birden Güncelledi! Yapay Zeka Desteği Geldi

Apple, Final Cut Camera ve popüler video düzenleme uygulaması Final Cut Pro için önemli yenilikler içeren güncellemeler yayınladı. Bu yeni sürümlerle birlikte özellikle yapay zeka destekli özellikler başta olmak üzere birçok yenilik eklendi. İşte güncellemeler ile gelen tüm özellikler!

Final Cut Uygulamalarının Yeni Özellikleri

İlk olarak Final Cut Pro için yayınlanan 11.1 sürümüyle gelen yeniliklere bakalım. Bu güncellemeyle birlikte Apple Intelligence desteği Final Cut Pro'ya entegre edildi ve Image Playground özelliği eklendi. Kullanıcılar, yapay zeka yardımıyla açıklamalar, önerilen konseptler veya Fotoğraflar kitaplıklarındaki kişilere dayanarak stilize edilmiş görseller oluşturabilir.

Ayrıca zaman çizelgesi (timeline) üzerinde ayar klipleri (adjustment clips) ekleyerek birden fazla klibe aynı anda renk düzeltmeleri ve efektler uygulamak mümkün hale geldi. iPad için Final Cut Pro'ya ise dikey (portre) modunda düzenleme yapma desteği getirildi. Artık kullanıcılar yalnızca yatay değil, dikey formatta da düzenleme yapabilecek. Ayrıca yeni klavye kısayolları de sunuldu.

iPhone'larda kullanılabilen Final Cut Camera uygulamasıysa 48 mm telefoto lense hızlı geçiş desteğine kavuştu. Özellik, yalnızca iPhone 14 Pro ve daha üst modellerde kullanılabiliyor. Bunlara ek olarak Apple Log LUT desteği, Mekânsal Ses (Spatial Audio) ile video kaydı yapma ve 50 FPS kayıt desteği getirildi. Güncelleme notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Final Cut Pro 11.1 güncelleme notları:

Toplu renk düzenleme: Ayar klibi ekleyerek birden fazla klibe aynı anda renk ve efekt uygulayabilirsiniz.

Yapay zeka ile görsel oluşturma: Apple Intelligence ile açıklamalara veya Fotoğraflar kitaplığınıza dayalı stilize görüntüler oluşturabilirsiniz.

Magnetic Mask iyileştirmeleri: Daha hızlı iş akışı ve yeni klavye kısayolu eklendi.

Daha doğal ses efektleri: Quantec QRS ile gerçekçi yankılar oluşturabilirsiniz.

Ses efektlerini yeniden adlandırma: Denetleyicide ses efektlerinizi düzenleyebilirsiniz.

Multicam kaynağını görüntüleme: Senkronize kliplerin kaynağını tarayıcıda görebilirsiniz.

Esnek işaretçi yönetimi: İşaretçileri sürükleyerek taşıyabilir veya kaldırabilirsiniz.

Final Cut Pro for iPad 2.2 güncelleme notları:

Dikey düzenleme desteği: Artık iPad’de portre (dikey) modunda düzenleme yapabilirsiniz.

Yeni klavye kısayolları: Seçimi küçük adımlarla hareket ettirebilirsiniz (nudge). Boşlukla değiştirebilirsiniz (replace with gap). Birincil hikaye akışına kaldırın veya üzerine yazabilirsiniz (lift/overwrite).

Yapay zeka destekli görsel oluşturma: Apple Intelligence ile açıklamalarınıza veya önerilen konseptlere dayalı stilize edilmiş görüntüler oluşturabilirsiniz. (M1 veya A17 Pro ve üstü iPad’lerde, iPadOS 18.2 gerektirir.)

50 FPS kayıt desteği: Daha akıcı videolar çekebilirsiniz.

Final Cut Camera 1.2 güncelleme notları: