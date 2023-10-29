Apple Fitness+ Abonelerine Yeni Bir Deneyim Sunuyor: Ses Odaklama!

Apple Fitness+, egzersizler, yürüyüş ve koşu antrenmanları ile farklı ihtiyaçlara yönelik özel programlar sunan Apple'ın fitness hizmetidir. Bu hizmet, 2020 yılında piyasaya sürüldü ve spor meraklıları arasında popülerlik kazandı.

Apple Fitness+ kullanıcıları, egzersizlerini yaparken antrenörlerin rehberliğini ve müziğin motivasyonunu bir arada deneyimlemektedirler. Ancak bazı kullanıcılar için, egzersiz sırasında müziğe veya antrenörün yönlendirmelerine daha fazla odaklanmak isteme ihtiyacı doğmaktadır.

Bu ihtiyacı karşılamak için Apple, iOS 17.2, tvOS 17.2, watchOS 10.2 ve iPadOS 17.2 güncellemeleri ile "Ses Odaklama" özelliğini tanıttı.

Ses Odaklama Özelliği Nedir?

Bu yeni özellik, kullanıcılara antrenman sırasında müzik sesi ile antrenörün sesi arasında tercih yapma imkanı sunar. Kullanıcılar, egzersizlerini yaparken hangi sesin daha baskın olmasını istediklerini seçebilirler.

Örneğin, bir kullanıcı Artist Spotlight seansları sırasında koşu bandı antrenmanı yaparken, müziğe daha fazla odaklanmayı tercih edebilir. Ancak başka bir egzersizde, antrenörün rehberliğine daha fazla ihtiyaç duyabilir. Ses Odaklama özelliği, bu tür kişisel tercihlere cevap vermek üzere tasarlandı.

Apple Fitness+ kullanıcıları için bu özellik, antrenman deneyimini daha kişiselleştirmelerine olanak tanır. Ancak mevcut ayarlar herkes için uygunsa, kullanıcıların herhangi bir ek işlem yapmasına gerek kalmaz, çünkü Apple, ses seviyelerini dengeli tutar.

Ses Odaklama özelliği şu an beta sürümünde test ediliyor ve kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almış durumda. Bu özellik, iOS 17.2, watchOS 10.2, tvOS 17.2 ve iPadOS 17.2 güncellemeleri ile birlikte resmi olarak kullanıma sunulduğunda, Apple Fitness+ abonelerinin egzersiz deneyimlerini daha da kişiselleştirebilecekleri bir seçenek olarak karşılarına çıkacak.

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