Apple, Formula 1'in Yayın Haklarını Almak İstiyor: Ödemesi Hazır Bile!

Dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden olan Apple'ın son zamanlarda spor içerikli işlere ağırlık verdiğini görüyoruz. Anlaşılan o ki şirket bu konudaki planlarını genişletmeye başlıyor.

Yeni gelen habere göre Apple, yarış tutkunlarının çok sevdiği Formula 1'in yayın haklarını almak için hazırlıklara başladı. Şirketin ödeme planının hazır olduğu ve dev bir teklifle yayın haklarını isteyeceği iddia edildi.

2 Milyar Dolarlık Teklif!

Business F1 dergisinin hazırladığı bir habere göre Apple, Formula 1'in özel yayın haklarını almak için 2 milyar dolarlık bir teklif sunacak. Bu da Formula 1’in herhangi bir televizyon kanalıyla yapacağı anlaşmanın neredeyse iki katına isabet ediyor.

Henüz resmî bir açıklama olmasa da Apple'ın bu kararına kesin gözüyle bakılıyor. Apple TV+ için atılacak bu hamle, şirketin spor dünyasındaki hedeflerinin uzun vadeli olduğuna işaret ediyor.

Eğer iddia edildiği gibi olursa Apple TV+'ın aylık kullanıcı sayısında büyük bir artış olması bekleniyor. Hem spor hem de yarış tutkunlarının Apple'ı tercih etmekten çekinmeyeceği düşünülüyor.

Apple'ın spor alanındaki bu hamlesi ilk değil. Şirket, daha önce Apple TV+ için Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton gibi dünya şampiyonları hakkında belgeseller hazırlamak için adım atmıştı.

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