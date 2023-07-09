Apple, Foundation'ın İlk Bölümünü YouTube'da Yayınlayacak

Apple'ın dizi ve film izleme platformu Apple TV, geçtiğimiz ay bilim kurgu kategorisinde yer alan Silo'nun ilk bölümünü Twitter'a yüklemişti. İzleyicilerden olumlu geri dönüşler alan şirket, bu pazarlama stratejisini diğer dizilerinde de uygulama kararı aldı.

Apple TV Yayın Stratejisinde Değişikliğe Gidiyor

Apple TV, pazartesi günü Foundation'ın ilk bölümünü 14 Temmuz'daki prömiyerinden önce YouTube'dan yayınlayacak. Apple'ın Issac Asimov'un aynı adlı klasik roman serisinden hareketle hazırlanan canlı aksiyon uyarlaması, pandemiyle nedeniyle 2021'de prömiyer yapmıştı.

Foundation'ın ikinci sezonunda, Lee Pace ve Jared Harris de dahil olmak üzere ilk sezonun orijinal kadrosunda yer alan bazı isimleirn geri döndüğünü görüyoruz.

Bilim kurgu alanına farklı bir bakış açısı sunan dizi şimdiden izleyicilerden tam not aldı. Kadrosunda Leah harvey, Cassian Bilton gibi önemli isimlerin bulunduğu dizinin 3. sezon çekimlerinin devam ettiği söyleniyor.