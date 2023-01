En İyi Apple TV Dizileri

Apple TV, kaliteli ve farklı içerikleriyle izleyici kitlesini her geçen gün daha çok artırıyor. Popülerliğini yayın hayatına başladığı günden beri koruyan Apple TV, dizileriyle de birçok kişiden tam not alıyor. Orijinal yapımlarla dikkat çeken platform, iddialı içerikler sunmayı sürdürüyor. Herkesin zevkine göre birçok farklı seçenek yer alıyor. Apple TV üzerinden izleyebileceğiniz muhteşem dizilerle keyifli bir gün geçirebilirsiniz!

En İyi 10 Apple TV Dizisi

Servant

The Morning Show

For All Mankind

Ted Lasso

Foundation

See

Pachinko

Truth Be Told

Mythic Quest: Raven’s Banquet

Little America

1. Servant

Psikolojik gerilim türündeki Servant, M. Night Shyamalan imzası taşıyor. Dizide sıradan normal şekilde yaşamını sürdüren bir çiftin başlarına gelen korkunç kazadan sonra evliliklerinin sarsılması konu edilmiştir. En iyi Apple TV dizileri listemizde yer alan Servant farklı hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yönetmenliğini Jarin Blaschke’nin yaptığı dizinin başrollerinde; Toby Kebbell, Rupert Grint, Lauren Ambrose ve Nell Tiger Free yer alıyor.

2. The Morning Show

Efsanevi oyuncular; Jennifer Aniston, Steve Carell ve Reese Witherspoon The Morning Show dizisinde başrolde yer alıyor. Dizide Amerika’nın popüler sabah haberlerinin sunumunu yapan Alex ve Mitch’in yaşadığı olaylar ele alınıyor.

3. For All Mankind

Dram ve bilim kurgu türündeki For All Mankind isimli dizi, Sovyetler Birliği ile Amerika’nın uzay yarışı anlatılıyor. Bu yarışı Sovyetler Birliği’nin kazanmasıyla Amerika’nın yaşadığı olaylara değiniliyor. Öyküsüyle dikkat çeken dizinin başrollerinde Joel Kinnaman ve Alfred Carbon yer alıyor.

4. Ted Lasso

Spor, komedi ve dram türündeki Ted Lasso dizisinde Amerikan futbol takımı konu edilmiştir. Ted Lasso’nun koçluk ve futbol deneyimi olmamasına rağmen Amerikan futbol takımını yönetmesi için işe alınması anlatılıyor. Tecrübe eksikliğine rağmen dizide Lasso’nun gayretini izleyeceksiniz.

5. Foundation

Foundation, bilim kurgu severlere önerebileceğimiz bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Isaac Asimov’un yazdığı Türkçede “Vakıf” şeklinde çevrilen “Foundation” isimli kitabın uyarlamasıdır. Laura Birn, Lee Pace ve Lou Llobell’in başrolde oynadığı dizide galaksinin çoğunluğunu etkisi altına alan imparatorluk konu ediliyor.

6. See

Steven Knight imzalı See dizisi, bilim kurgu ve drama türündedir. Dizinin başrol oyuncuları; Alfre Woodard ve Jason Momoa olarak karşımıza çıkıyor. Dizide görme duyusunu kaybeden insanlığın çırpınışlarını izleyeceksiniz.

7. Pachinko

Pachinko isimli dizi, Min Jin Lee romanından uyarlanmıştır. Dizi 1920 ve 1989’lu yılları anlatıyor. Dram türündeki dizide Kore’nin Japonya tarafından işgali sonrasında yaşadıkları konu edilmiştir. Soo Hugh’ın imzasını taşıyan dizide Soji Arai, Jin Ha gibi oyuncular başrolde yer alıyor.

8. Truth Be Told

Nichelle D. Tramble imzalı Truth Be Told isimli dizinin başrol oyuncuları; Michael Beach, Octavia Spencer ve Mekhi Phifer’dir. Kathleen Barber’in kaleme aldığı Are You Sleeping isimli romandan uyarlanmıştır. Suç, gerilim ve dram türündeki dizide ikiz kardeşlerin öldürülen babalarının katilini bulma yolundaki çabaları anlatılıyor.

9. Mythic Quest: Raven’s Banquet

Komedi türündeki dizinin yaratıcıları; Meganz Ganz, Charlie Day ve Rob McElhenney’dir. Yaratıcılardan McElhenney dizinin başrol kadrosunda da yer alıyor. Ona F. Murray Abraham ve Charlotte Nicdao eşlik ediyor. Sitcom tarzındaki bu dizi, bir oyun geliştiren şirkette yaşanılan komik durumlar ele alınmıştır.

10. Little America

Komedi türündeki Little Amerika isimli dizide Amerika’da yaşamını sürdüren göçmenler konu edilmiştir. Kumail Nanjiani, Lee Eisenberg ve Emily V. Gordon tarafından kaleme alınan dizi sıra dışı hikayesiyle dikkat çekiyor.

