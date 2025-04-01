Çin Devri Bitiyor mu? Apple’ın En Büyük İş Ortağından Şok Karar!

Apple, son yıllarda üretim stratejisini yeniden şekillendirerek Çin’e olan bağımlılığını azaltma yoluna gitti. Bu değişimin merkezinde ise üretimi farklı ülkelere yayma planı yer alıyor. Son olarak şirketin bu dönüşümdeki en önemli iş ortaklarından biri olan Foxconn, bu vizyon doğrultusunda kritik bir adım atmaya hazırlanıyor.

Foxconn, Hindistan'daki Üretimi Artırıyor

Tayvan merkezli üretim devi Foxconn, Apple’ın yönünü çevirdiği en büyük alternatiflerden biri olan Hindistan’daki iPhone üretimini önemli ölçüde artırmayı planlıyor. The Economic Times’ın haberine göre firma, 2025 yılı sonuna kadar Hindistan’da 25 ila 30 milyon adet iPhone üretmeyi hedefliyor. Bu da geçtiğimiz yılki 12 milyon üretime kıyasla ciddi bir artış anlamına geliyor.

Bu üretim artışının arkasında ise Foxconn’un Bengaluru’da kurmakta olduğu yüksek kapasiteli yeni fabrika bulunuyor. Tamamlandığında bu tesis, şirketin küresel ölçekte sahip olduğu en büyük ikinci iPhone üretim merkezi olacak. Şirket, fabrikayı henüz tam faaliyete geçirmeden önce deneme üretimlerine başlamış durumda. Bu da Foxconn’un zaman kaybetmeden seri üretime geçmeyi amaçladığını gösteriyor.

Apple ve Foxconn cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da sektör kaynakları, bu gelişmenin Apple’ın Çin dışındaki üretim kapasitelerini artırma stratejisinin net bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Aynı zamanda Hindistan, bu yatırımlarla birlikte küresel teknoloji üretiminde daha güçlü bir oyuncu haline geliyor.

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