Foxconn'un Katlanabilir iPhone'u Test Ettiği İddia Ediliyor

Tedarik zinciri raporları, Foxconn'un şu anda Apple için katlanabilir iPhone'u test ettiğini iddia ediyor. Katlanabilir iPhone ne zaman tanıtılacak? İşte katlanabilir iPhone hakkında gelen bomba iddia ve detayları.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'ın Samsung'tan katlanabilir ekran paneli aldığı ve Foxconn'un da katlanabilir cihazı test ettiği söyleniyor. Şu anda yapılan testlerde nihai cihazın üretiminin nasıl yapılacağına karar verilmesi için OLED veya mikro LED kullanımına odaklanıldığı konuşuluyor.

United Daily News' göre Apple, Foxconn'dan ekranı test etmesini istedi. Rulmanların birden fazla tedarikçiden geleceği bildiriliyor veson montajın Foxconn tarafından yapılacağı aktarılıyor. Foxconn dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı ve iPhone modellerinin imalatlarını yapıyor.

United Daily News, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u Eylül 2022'den itibaren piyasaya sürmesinin beklendiğini iddia ediyor. Katlanabilir iPhone'un tasarımına dair henüz herhangi bir sızıntı yaşanmadı ve cihazın tasarımı oldukça fazla merak ediliyor.

Sizler katlanabilir iPhone hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce katlanabilir iPhone nasıl olacak? Cihazda ne olmasını beklersiniz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Görüşlerinizi merakla bekliyoruz.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak iPhone 12 almamak için 5 neden videomuzu izleyebilirsiniz. Katlanabilir iPhone hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizleri takipte kalarak en güncel haberlere anında ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz haftalarda katlanabilir iPhone'un iPhone ile iPad Mini arasında bir cihaz olacağı ve iPadOS işletim sistemi ile çalışacağı yönünde söylentiler gelmişti. Cihazın açıldığında iPad Mini'ye benzer bir ekrana sahip olacağı da yine söylentiler arasında yer almaktaydı.

Katlanabilir iPhone'nun başlangıç fiyatının 1.499 dolar ( vergiler hariç 12.122 TL) olacağı da yine sızıntılar arasında bulunmaktaydı. Akıllı telefonun ayrıca en az 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip olması da yine beklenenler arasındaydı.