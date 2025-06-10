Apple'dan Steam'e Rakip! Yeni Oyun Platformu Resmen Duyuruldu

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz gün merakla beklenen WWDC 2025 etkinliğini nihayet gerçekleştirdi. Şirket etkinliğin ilk gününde başta iOS 26 olmak üzere yeni nesil işletim sistemlerini birer birer tanıttı. Firma, bu işletim sistemleri ile birlikte bazı yeni uygulama ve platformlarını da resmen tanıttı.

Tanıtılan platformlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise Apple Games oldu. Bu yeni platform, uzun süredir dile getirilen “Apple ürünlerinde oyun oynanmaz” algısını değiştirme potansiyeli taşıyan özellikleriyle öne çıkıyor.

Apple Games Neler Sunuyor?

Yeni nesil oyun platformu, temel olarak kullanıcıların App Store’daki oyunlara daha hızlı erişmesini ve oyunseverler için yeni bir ekosistem yaratmayı hedefliyor. Bu kapsamda platform, Apple Arcade’e özel içeriklere ulaşım, liderlik sıralamaları, oyun içi görevler ve Game Center’ın sosyal özelliklerini tek bir platformda birleştiriyor.

Apple Games, kullanıcıların oyun deneyimini daha düzenli, odaklı ve etkileşimli hale getirmeyi planlıyor. Aynı zamanda, kullanıcıların yeni oyunlara ulaşmasını kolaylaştırmak ve bu süreci daha sezgisel bir yapıya kavuşturmak da uygulamanın temel amaçları arasında yer alıyor.

Apple Games sayesinde eskiden Ayarlar menüsünde gömülü bir şekilde bulunan Game Center’ın sosyal bileşenleri, artık çok daha erişilebilir ve görünür durumda. Uygulama içerisinde yer alan "Birlikte Oyna" sekmesi sayesinde, çok oyunculu oyunlara dair öne çıkan içerikler de artık kullanıcılara sunuluyor.

Apple Games uygulaması, iOS 26, iPadOS 26 ve macOS Tahoe ile birlikte cihazlara önceden yüklenmiş olarak gelecek ve tüm kullanıcıların ana ekranlarında yerini alacak.