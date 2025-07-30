Apple'dan Gayrimenkul Atağı: Yeni Kampüs Satın Alıyor!

Son günlerde Apple denildiğinde akıllara Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 17 serisi ve iOS 26 geliyor. Teknoloji devi, 2025 yılı içerisinde neredeyse 1 milyar dolarlık gayrimenkul yatırımıyla dikkat çekerken, Silikon Vadisi’nde yeni bir kampüs daha satın almak üzere harekete geçti.

San Francisco Chronicle'a göre Apple, Sunnyvale bölgesinde bulunan dört binadan oluşan Mathilda Kampüsü'nü Kilroy Realty Corporation’dan satın alıyor. Kampüs; 505–599 North Mathilda Avenue ve 605 West Maude Avenue adreslerinde yer alıyor.

Apple, Sunnyvale’de Kiracıydı: Şimdi Mülk Sahibi Oluyor

Yaklaşık 663 bin metrekarelik ofis alanına sahip kompleksin yüzde 88’ine denk gelen 580 bin metrekarelik kısmı halihazırda Apple tarafından kiralanmış durumda. Satışın 2025 yılının üçüncü çeyreğinde, metrekare başına 550 dolar karşılığında tamamlanması bekleniyor.

Kilroy, ikinci çeyrek finansal raporunda, “Silikon Vadisi’nde dört binadan oluşan bir kampüsün satışının” söz konusu olduğunu belirtmiş, ancak alıcıyı açıklamamıştı. İki farklı kaynak, San Francisco Chronicle’a yaptıkları açıklamada, alıcının Apple olduğunu ve söz konusu kampüsün Mathilda Kampüsü olduğunu doğruladı.

Bu satın alma, Apple’ın son aylarda gerçekleştirdiği diğer büyük yatırımları da takip ediyor. Haziran ayında, Apple Park genel merkezinin hemen yanında yer alan 10200 North Tantau Avenue adresindeki üç binadan oluşan Cupertino Gateway kompleksi 166,9 milyon dolara satın alındı.

Temmuz ayında ise Mathilda Kampüsü’ne komşu olan 615 ve 625 North Mathilda Avenue adreslerindeki iki ofis binası 350 milyon dolara şirketin bünyesine katıldı. Bu binalar da Apple tarafından uzun süredir kiralanarak kullanılmaktaydı.

Sadece bu üç satın alma ile birlikte Apple, birkaç hafta içinde toplamda 882 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirmiş oldu. Tüm bu kampüsler, Apple Park’a sadece birkaç kilometre mesafede yer alıyor.