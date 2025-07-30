iPhone 17 Ailesinin Tamamı Ortaya Çıktı! Ama Biri Diğerlerinden Üstün

Apple, bu yılki Pro modellerine oldukça yüksek ihtimam gösterdiğini sızdırılan fiziksel prototip görselleri aracılığıyla kanıtladı. iPhone 17 serisinin dört farklı üyesi kanlı canlı karşımızda duruyor ve Pro ve Pro Max modellerinde görülen dikkat çekici bir detay göz kırpıyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max Turuncu Renk Seçeneği

Teknoloji devi Apple, bu yıl dikkat çeken bir turuncu renk seçeneğiyle geliyor. Ancak bu özel renk sadece Pro serisine özel olacak. Yani standart iPhone 17, daha hafif donanımlı iPhone 17 Air modellerinde turuncu renk seçeneği bulunmayacak. Turuncu gövde kaplaması aslında Çin gibi rekabetin yoğun olduğu pazarlarda öne çıkmak için tasarlanmış.

iPhone serilerinde daha önce görmediğimiz bir renk olarak turuncu; hem Apple ekosistemine, hem de genel anlamda akıllı telefon pazarına yeni bir rekabet kapısı açacak. Turuncu renk dahil, iPhone 17 serisinin fiziksel prototiplerini aşağıdan inceleyebilirsiniz:

iPhone 17 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Apple genelde ürünlerini Eylül ayında tanıtmayı tercih ediyor. Eğer geleneksel takvimi takip ederse; iPhone 17 serisinin Eylül'de tanıtılıp, ön sipariş sürecinin Ekim'de açılma ihtimali çok yüksek. Fiyatlandırma konusunda ise her tanıtım arefesinde olduğu gibi pek çok farklı dedikodu olduğundan, kesin bir bilgi için Eylül ayındaki tanıtımı beklememiz gerekecek.