Apple, GitHub Copilot ile Rekabet Edecek: Uygulama Geliştiricilere Yardımcı Yapay Zeka Geliyor!

Apple, yapay zeka alanında her geçen gün yeni bir araçla karşımıza çıkıyor. Şimdi de gündeme yeni bir yapay zeka ile gelen Apple, uygulama geliştirilere yardımcı olacak. Xcode'un yeni sürümüyle yapay zekadan güç alarak uygulama gelişticilere özel bir proje üzerinde çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Microsoft'un GitHub Copilot'una benzeyen bir sisteme sahip olduğu söylenen aracın, özellikle uygulama geliştirme veya kodlama alanına yeni başlayanlar için oldukça fayda sağlayacağının altı çiziliyor.

Bunun haricinde Apple'ın Apple Music'te otomatik çalma listesi oluşturma, Keynote'ta otomatik slayt hazırlama ve Spotlight araması içinde sohbet botu benzeri bir arama gibi işlemler yapmaya yönelik yapay zeka geliştirdiği de söyleniyor.

Apple, Yapay Zeka Portfölyesini Genişletiyor

Apple'ın WWDC 2024 etkinliğinde özellikle iOS 18'i üretken yapay zeka ile güçlü hale getireceği ve kilit duyurular yapacağı biliniyor. Her ne kadar geç kalsa da tüm hızıyla yapay zeka alanında çalışmalar ve yeni araçlar üretmeye devam eden Apple, en son "Keyframer" adlı aracını çıkarmıştı.

Bu yapay zeka aracı yüklenen görselleri, metin girildiğinde hareketli bir hale geliyor. OpenAI'ın ChatGPT'sine güç veren GPT-4'ünü kullanan Keyframer, SVG görsel dosyalarını verilen metin girdiğine bağlı olarak hareketlendirmek için CSS kodu oluşturuyor.

Geçtiğimiz hafta MGIE isimli yapay zeka modeliyle gündeme gelen Apple, şimdi de GitHub Copilot ile rekabet edecek yeni bir model ile karşımıza çıkacak. Uygulama geliştiren kişilere yardımcı olacak yapay zeka aracı, sektörde kodlama yapmaya yeni adım atanların da en büyük yardımcı olmayı hedefliyor.

Yeni aracın ne zaman çıkacağı konusunda henüz net bilgi paylaşılmadı. Bilgi geldiği zaman sizlere haber veriyor olacağız.