Apple'ın Gizli Dinleme Davasında ABD'den Şok İstek!

Apple'a yönelik şifreli veriye erişim talebinin tartışılacağı duruşmaların gizli değil, açık bir şekilde yapılması talep edildi. Peki bu dava neden küresel bir mahremiyet savaşına dönüştü?

Geçen şubat ayında The Washington Post'un ifşa ettiği bir belgeye göre, İngiltere hükümeti Apple'dan tüm dünyadaki iCloud kullanıcılarının verilerine erişim sağlayacak bir "arka kapı" oluşturmasını istemişti. Apple'ın bu talebi reddetmesi ve İngiltere'deki kullanıcılar için gelişmiş şifreleme özelliğini kaldırmasıyla gerilim hat safhaya çıktı. Şimdi ise ABD'li politikacılar, bu davada şeffaflık çağrısı yapıyorlar.

Demokrat Senatör Ron Wyden öncülüğündeki grup, İngiltere'nin gizli duruşma kararını şöyle eleştiriyor:

Bu dava sadece Apple'ı ilgilendirmez, ABD anayasaları tarafından korunan ifade özgürlüğünü direkt olarak etkiler. Halkın perde arkasında neler olduğunu bilmeye hakkı vardır!

Apple'ın Yorum Yapması Yasak

Apple, yasal bir ambargo nedeniyle konu hakkında yorum yapamıyor. Ancak İngiltere'deki kullanıcılarına sunmayı planladığı şifreleme özelliğini geri çekmesi, bu konuda tepkili olduğunu açıkça belli etti. Durumdan hiç memnun değiller. Liberty ve Privacy International gibi kuruluşlar, İngiltere hükümetinin bu talebini "mahremiyet ihlali" olarak nitelendirip mahkemeye başvurdu. Onlar da duruşmaların açık yapılmasını talep ediyor.

Peki İngiltere neden bu konuda ısrar ediyor da duruşmayı açık bir şekilde gerçekleştirmiyor?

İngiltere hükümeti, güvenlik nedenleriyle teknoloji devlerinden benzer taleplerde bulunuyor. Her ne kadar kendince haklı olsa da uzmanlar öyle düşünmüyor. Bu tarz gizli taraklar, hacker'ların işini kolaylaştırmakla kalmayıp bütün kullanıcıları büyük bir riske atıyor.

Diğer Teknoloji Devleri de Aynı Baskıya Maruz Kalabilir

Bu dava, sadece Apple ile İngiltere arasında değil; dijital haklar ile devlet gözetimi arasındaki küresel mücadelenin bir yansıması. ABD'li senatörlerin baskısı, İngiltere mahkemesini şeffaflığa zorlayacak gibi duruyor.

Bu görünüşte basit bir detay olsa da Apple'ın davayı kaybetmesi sadece onu etkilemeyecektir. Diğer teknoloji devi şirketler de devletlerin bu tarz taleplerine boyun eğmek zorunda kalabilir; eğmedikleri zamanlarda da "Apple'a da aynı şeyi yaptık, sıra sizde" gibi bir yaklaşımla karşılaşabilirler. Bu da milyarlarca kullanıcının kişisel verisinin devletlerin eline geçmesi anlamına gelebilir.

Siz ne dersiniz? Sizce devletler, şirketlere bu kadar köklü bir şekilde müdahale etmekte haklı mı? Yorumlarda buluşalım.