Meta Şimdi De Yazarlar Tarafından Hırsızlıkla Suçlanıyor!

Son dönemde büyük yapay zeka projelerine yoğunlaşan dev teknoloji şirketlerinin pek çok farklı bölgede ilginç davalarla karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Çoğu zaman bu davalar, şirketlerin yapay zeka modellerini eğitmek için bazı içerik üreticileri ve yayıncıların eserlerini izinsiz kullanmasından kaynaklanıyor.

Bu duruma son örnek Meta'dan geldi. 2025 yılı ile birlikte odağının büyük bir kısmını yapay zeka projelerine ayıran şirket, Fransa'da büyük bir telif davasıyla karşı karşıya.

Meta, Yapay Zeka Eğitimi İçin Yazarların Eserlerini İzinsiz Şekilde Kullanmakla Suçlanıyor

Geçtiğimiz aylarda bir grup yazar ve yayıncının Meta'ya yönelik izinsiz içerik ihlali iddiaları, kısa bir süre önce Fransa'da mahkemeye taşındı. ABD merkezli teknoloji devine açılan davada, Meta'nın yapay zeka modellerinin eğitim süreçlerinde koruma altına alınan bazı içerik ve eserleri izinsiz şekilde kullandığı iddia ediliyor.

Ulusal Yayıncılar Birliği (SNE),ve Yazarlar Topluluğu (SGDL) tarafından açılan davanın, Fransa’da bir yapay zeka şirketine karşı açılan ilk telif hakkı davası olduğu ifade edilirken, Meta'nın mahkeme tarafından suçlu bulunması halinde ise tarihi bir tazminat cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.

Mark Zuckerberg yönetimindeki dev şirketin, kısa bir süre önce benzer bir suçlamayla anavatanı ABD'de de dava edildiği bildiriliyor. Firma an itibariyle pek çok bölgede Llama gibi yapay zeka modelleri eğitirken telif hakkıyla korunan içerik ve eserleri izinsiz şekilde kullandığı iddialarıyla mücadele ediyor.

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