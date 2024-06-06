MacBook, iPhone ve iPad’leri Unutun! Apple’ın Geleceği Bu Cihaz Olacak

Apple, bir süre önce tanıttığı Vision Pro ile sanal ev artırılmış gerçeklik dünyasına ilk adımını attı. Ancak söz konusu cihaz, fiyat ve taşınabilirlik gibi nedenlerden dolayı pek de ilgi görmedi. Yine de bu hamlenin ardından şirketin benzer bir cihazı gözlük formunda bizlere sunacağına dair söylentilerin sayısı arttı.

Uzun süredir söylentileri dolaşan Apple Glass, son patent başvurusuyla yeniden gündeme geldi. Patentte, çeşitli söylentilerde de belirtildiği gibi cihazın ince ve hafif tasarımıyla uyumlu, çift eksenli menteşe mekanizmasından bahsediliyor.

Apple Glass Patent Başvurusu Ne İçeriyor?

Yeni ortaya çıkan patent başvurusu, menteşelerin işleyişinde kullanım açısından bir gelişmeyi temsil ediyor. Hem yatay hem de dikey eksenlerde hareket imkanı sunarak, ekran ayarlamada esnekliği önemli ölçüde artırıyor.

Ayrıca patent, elektronik bileşenleri katlanmış ve nominal konumlarda koruma altına alan yenilikçi bir menteşe tasarımı sunuyor. Menteşenin otomatik olarak birden fazla sabit konuma geçiş yapabilmesi ve çeşitli kafalara farklı sıkıştırma kuvvetleri uygulayabilmesi, onu birçok uygulama için çok yönlü ve kullanışlı hale getiriyor.

Apple'ın çok sayıda patent başvurusunda bulunduğu ve bunun her zaman gelecekteki bir ürün veya hizmete dahil edileceği anlamına gelmediği unutulmamalıdır. Ancak bu patent, şirketin AR gözlükleri konusundaki araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam ettiğinin bir göstergesi.

Mevcut tahminlere göre Apple Glass'ın 2026 veya 2027 yılına kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.