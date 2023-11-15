Anlaşma Detayları Sızdı: Apple, Google'dan Ne Kadar Pay Alıyor?

Google, ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı tekelcilik davasıyla uğraşırken, Apple ile yaptığı arama anlaşmalarına ilişkin sırlar da her geçen gün sızmaya devam ediyor.

Daha önce Google'ın Apple cihazlarında birincil arama motoru olmak için Apple'a milyarlarca dolar ödediğini öğrenmiştik ve şimdi Bloomberg, Google'ın gelirinden Apple'ın kazandığı toplam yüzdeyi paylaştı.

Apple adına ifade veren bir ekonomi uzmanı tarafından paylaşılan rakamlara göre Google, iPhone, iPad ve Mac'teki Safari tarayıcısında yapılan aramalardan elde ettiği toplam gelirin %36'sını Apple'a ödüyor.

Apple'ın Google ile Olan Arama Motoru Anlaşması Feshedilebilir

Geçtiğimiz ay, varlık yönetimi şirketi Bernstein, Apple'ın yıllık 18 milyar ila 20 milyar dolar arasında bir gelir elde ettiğini ve bunun Apple'ın toplam yıllık işletme karının yaklaşık %15'ini temsil ettiğini öne sürmüştü.

Apple ve Google, tekelcilik davasındaki ayrıntıları gizli tutmak için hâlâ var gücüyle çalışıyor olsalar da son günlerde bu ve bunun gibi pek çok bilgi gün yüzüne çıkmakta.

İki teknoloji şirketi arasındaki anlaşma birçok kez revize edilmiş olsa da Google 2002 yılından bu yana Apple cihazlarında varsayılan arama motoru olarak kullanılıyor. Apple bu anlaşmadan tonlarca para kazanırken, Google da dünyanın en popüler akıllı telefonunda varsayılan arama seçeneği olma hakkını elde ediyor.

Google sürmekte olan davayı kaybederse, ki böyle bir ihtimal de var, Apple ve Google arasındaki anlaşma feshedilebilir. Apple, Google'ın varsayılan olarak ayarlanması yerine müşterilerin bir Apple cihazı kurarken bir arama motoru seçeneği seçmelerine izin vermeye zorlanabilir.

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