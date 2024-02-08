Apple, Görüntü Odaklı Yeni Yapay Zeka Modelini Tanıttı: MLLM Herkesin Kullanımına Açık!

Apple, görüntüler üzerinden hızlıca düzenleme yapılmasını sağlayan yeni yapay zeka modelini tanıttı. Kullanıcıların görüntüler üzerinde yapmak istediği değişiklileri kolay bir şekilde yapmasını sağlayan MLLM isimli yapay zekası, şimdiden büyük bir ilgi topladı.

Apple, son dönemde yaptığı yapay zeka çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yapay zeka teknolojileri konusunda her ne kadar biraz geride kalmış olsa da, hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ederek yapay zeka devlerine emin adımlarla yaklaşıyor.

MLLM ile Görsel Düzenlemesi Yapılabilecek

Apple, GitHub üzerinde bir paylaşım yaparak yeni yapay zeka modelini duyurdu. Yeni yapay zeka aracı, ağırlıklı olarak görsel düzenlemeler için kullanılacak. MGIE veya MLLM isimleri ile anılacak olan araç, kullanıcılara üst düzey bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Fotoğraf düzenlemesi konusunda araç ihtiyacı olan kişiler için oldukça pratik ve efektif bir kullanım sunacak olan MLLM'de, sadece basit bir anlatımla ne istendiğinin yazılması yeterli olacak. Ardından yapay zeka modeli, bu tarife göre düzenlemeyi hızlı bir şekilde yapıyor.

Yazılan komutlarla birlikte görüntü üzerine yeni eklemeler yapıldığı gibi parlaklık değeri artırılabilecek veya arka planda bulunan bazı nesneler kaldırılabilecek. Tüm bunların yanı sıra MLLM'in sunacağı destekler şu şekildedir:

Görüntüleri yeniden boyutlandırma

Görselden belirli bir bölümünün kesilmesi

Görselin döndürülmesi

Görüntülere filtre eklenmesi

Tüm bu özelliklerin kullanılabilmesi için ise sadece bir yapay zeka komutunun metin olarak girilmesi yeterli olacak.

Henüz geliştirme aşamasında olan yapay zeka modeli, şu an herkes tarafından kullanılabilir durumda. Tim Cook'un iOS 18'e işaret ettiği açıklamaları da, yapay zeka modelinin bu sürüme entegre edilebileceğine işaret ediyor.