Apple Güncellenmeyen Uygulamaları Kaldırma Politikasındaki Süreyi Uzattı

Apple kısa süre önce bazı bağımsız geliştiricilere 30 gün içinde güncellenmediği takdirde uygulamalarının App Store'dan kaldırılacağı konusunda uyaran bir mail göndermişti. Teknoloji devi, 2016'dan beri eskimeye yüz tutmuş ve terk edilmiş uygulamalara karşı bir politikaya sahipti ancak bu hareketi artık bu politikalarını daha sıkı bir şekilde uyguladığını gösteriyor.

Maillerin alıcılarından bazıları, politikayı bağımsız geliştiriciler için bir engel olmakla ve platform değişikliklerine ayak uydurmanın ne kadar zor olduğu ve küçük bir güncellemeyi bile yayınlamak için ne kadar çaba gerektirdiği için eleştirdi. Şimdi Apple, bazı eski uygulamaların neden kaldırılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıklayan bir gönderi yayınladı ve geliştiricilere uygulamalarını güncellemeleri için daha fazla zaman verdiğini duyurdu.

Apple Geliştiricilere Tanıdığı Süreyi Uzattı

Duyuruda şirket, uygulamaları üç yıl içinde güncellenmeyen geliştiricilere ve uygulamaları 12 ay boyunca "hiç indirilmeyen veya çok az indirilen geliştiricilere" uygulamalarının kaldırılacağına dair bildirimlerin gönderileceğini söyledi. Apple, eski uygulamaları mağazadan kaldırmanın yenileri daha keşfedilebilir hâle getirdiğini ve ayrıca kullanıcıların en yeni işletim sistemi ve cihazları için optimize edilmiş oyun ve araçların keyfini çıkarmasını sağladığını söyledi.

Birçok kişinin bildiği üzere daha eski uygulamalar artık en yeni nesil telefonlarda, tabletlerde ve dizüstü bilgisayarlarda iyi performans veremiyor ve ortalamanın altında bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Yine de 30 gün, daha küçük geliştiricilerin bir güncelleme oluşturması için yeterli zaman olmayabilirdi. Bu nedenle Apple'ın bu süreyi uzatması geliştiricilere uygulamalarını mağazada tutabilmek adına 90 güne kadar süre verecek. Kullanıcılar, cihazlarında zaten yüklü olan uygulamaları mağazadan silinseler bile cihazlarında tutmaya devam edebilecek ve geliştiriciler, mikro ödemeler yoluyla onlardan para kazanmaya devam edecek.

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